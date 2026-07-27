पूर्व ISRO चीफ से IIT डायरेक्टर तक... PM मोदी की परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज में सुधार और परीक्षा तंत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है.

परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पीएम मोदी ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया

इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि इसकी अध्यक्षता करेंगे

इस टीम में तकनीक, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासन के दिग्गजों को शामिल किया गया

AI, बायोमेट्रिक जांच के जरिए परीक्षाओं को पूरी तरह से लीक-प्रूफ बनाने की योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े सुधार करने के लिए रविवार (26 जुलाई 2026) को एक खास टास्क फोर्स का गठन किया है. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनी इस टीम में अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गज विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

सरकार का मकसद साफ है- देश की परीक्षाओं को इतना सुरक्षित, पारदर्शी और सटीक बनाना कि पेपर लीक जैसी धांधलियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाए. इस टास्क फोर्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें तकनीक, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासन, यानी चार अलग-अलग क्षेत्रों के महारथियों को एक साथ लाया गया है.

नंदन नीलेकणि- तकनीकी और डेटा सुरक्षा विशेषज्ञ

डिजिटल सिस्टम और तकनीक के मामले में नीलेकणि का कोई जवाब नहीं है. वह परीक्षाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षित और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन होगा. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक पहचान के जरिए परीक्षा केंद्रों पर दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले फर्जी उम्मीदवारों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा.

वी कामाकोटी- निदेशक, IIT मद्रास

ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सर्वर और सॉफ्टवेयर को साइबर हमलों से बचाना उनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी. उनके अनुभव से ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहां हर कंप्यूटर पर सवालों का क्रम अपने आप बदल जाए. इससे लोकल सर्वर को हैक करने या परीक्षा केंद्रों पर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए होने वाली नकल पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगी.

एस सोमनाथ- पूर्व अध्यक्ष, इसरो

अंतरिक्ष अभियानों की तरह ही परीक्षाओं के संचालन में भी जीरो-एरर यानी बिना किसी गलती वाला मॉडल लागू किया जा सकता है. इसरो के पूर्व अध्यक्ष जीरो-एरर प्रोसेस और साइबर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे सकते हैं. वे स्पेस मिशन की तर्ज पर परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षा की कई परतें और जीरो-डिफ़ेक्ट स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं.

तपन डेका- पूर्व निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो

वे परीक्षा माफिया और पेपर-लीक करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क और रियल-टाइम साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी लीक होने से पहले ही मिल जाएगी और परीक्षा केंद्रों की कड़ी सुरक्षा जांच हो सकेगी.

अमृत लाल मीणा- लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ

ये क्वेश्चन पेपर्स की छपाई, उन्हें सुरक्षित रखने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हाई-टेक लॉजिस्टिक्स बनाने में मदद करेंगे. ट्रकों की जीपीएस ट्रैकिंग और ऐसे डिजिटल लॉक वाले बॉक्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो सिर्फ तय समय और तय जगह पर ही खुलेंगे. इससे स्ट्रांगरूम या बक्सों से पेपर गायब होने या चोरी-छिपे फोटो खींचने जैसी घटनाओं पर ताला लग जाएगा.

अनीता करवाल- पूर्व शिक्षा सचिव

CBSE की पूर्व अध्यक्ष होने के नाते वह अकादमिक सुधारों और छात्रों से जुड़े नियमों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी. ग्रेस मार्क्स, आंसर-की पर उठने वाले विवादों के निपटारे और परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त नियम तैयार किए जाएंगे, जिससे पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया एकदम साफ-सुथरी और निष्पक्ष बन सके.

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