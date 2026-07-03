अब युवाओं के आइडिया बदलेंगे दिल्ली की तस्वीर, Delhi Next प्रोग्राम में CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा वादा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के युवाओं में देश की चुनौतियों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता है. Delhi Next की पहल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विकसित और आधुनिक दिल्ली के निर्माण की दिशा में युवाओं को सीधे शासन व्यवस्था से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन गई है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'Delhi Next – Code, Create & Change' प्रोग्राम में देशभर से आए युवा प्रतिभागियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और नवाचार की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में देश की चुनौतियों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता है. यह पहल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विकसित और आधुनिक दिल्ली के निर्माण की दिशा में युवाओं को सीधे शासन व्यवस्था से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन गई है.

यह कार्यक्रम देश का सबसे बड़ा सिविक-टेक इनोवेशन प्रोग्राम माना जा रहा है जिसने 1 करोड़ से अधिक युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई. बड़ी संख्या में मिले आइडियाज और प्रोजेक्ट्स में से 60 सिलेक्टेड टीमों ने दिल्ली की बड़ी समस्याओं पर अपने समाधान दिए. इन टीमों ने ट्रैफिक जाम, जलभराव, प्रदूषण, डिजिटल सेवाओं की पहुंच, नागरिक सुविधाओं में सुधार और शहरी प्रबंधन जैसी चुनौतियों के लिए तकनीक पर आधारित व्यावहारिक मॉडल तैयार किए.

आज Delhi Next – Code, Create & Change में देशभर से आए युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और इनोवेशन को देखकर मन गर्व से भर गया।



यह देश का सबसे बड़ा सिविक-टेक इनोवेशन प्रोग्राम है, जिसने 1 करोड़ से अधिक युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई। उनमें से चुनी गई शीर्ष 60 टीमों ने ट्रैफिक, जलभराव, प्रदूषण,… pic.twitter.com/3npCjE6401 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 2, 2026

देश के युवा लिखेंगे दिल्ली का भविष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने सिर्फ देश की राजधानी की समस्याओं को ही नहीं पहचाना बल्कि ऐसे समाधान भी दिए हैं जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है. दिल्ली सरकार इन चुनिंदा इनोवेशन्स को संबंधित विभागों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेगी. इससे उनके असल में पड़ने वाले असर का आकलन किया जा सकेगा और अगर ये आइडिया सफल होते हैं तो उन्हें फिर बड़े लेवल पर आपनाया जाएगा.

The Top 60 innovators at Delhi Next have shown how technology and fresh thinking can solve real civic challenges.



The Delhi Government is committed to taking these ideas beyond the drawing board and turning them into solutions that shape the Delhi of tomorrow.#ViksitDelhi pic.twitter.com/vh4WJaPE9M July 2, 2026

दिल्ली की सीएम ने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान सुझाने वाली पीढ़ी है. दिल्ली सरकार ऐसे इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नए मंच उपलब्ध कराएगी. इससे युवाओं की ऊर्जा और तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल जनहित में किया जा सकेगा.

इस प्रोग्राम के आखिर में रेखा गुप्ता ने सभी युवा इनोवेटर्स का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली नेक्स्ट ने यह साबित कर दिया है कि जब युवाओं को सही मंच और मौके मिलते हैं तो वे शहरों की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने सभी नागरिकों से विकसित दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और इनोवेशन को जनआंदोलन बनाने की अपील की.