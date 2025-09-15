अब महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, मोदी सरकार देगी पूरी ट्रेनिंग और आर्थिक मदद; जानें किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
Namo Drone Didi Yojana scheme: नागपुर जिले में चयनित 51 महिला स्वयं सहायता समूहों को 2024-25 से 2025-26 तक कृषि कार्य के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना के तहत महिलाओं को सुविधाएं मिलेंगी.
अब तक खेतों में दवा, कीटनाशक या खाद छिड़कने का काम पुरुष किसानों के जिम्मे था. लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है. क्योंकि मोदी सरकार ने आधुनिक तकनीक की चाबी महिलाओं के हाथों में देने का फैसला किया है. 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के नाम से केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, नागपुर जिले के 51 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 2024-25 से 2025-26 तक कृषि में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. महिलाओं को इन ड्रोन के जरिए किराए पर सेवाएं दी जा सकेंगी, जिसमें खेतों में खाद और कीटनाशक का छिड़काव सबसे महत्वपूर्ण सेवा होगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन समूहों को किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएँ (खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव) प्रदान करने में सक्षम बनाना है. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में ड्रोन खरीद हेतु महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान की जाएगी. लाभार्थियों के लिए कृषि विभाग की ईएमपी-पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकृत ड्रोन निर्माताओं से ही ड्रोन खरीदना अनिवार्य होगा.
Namo Drone Didi Yojana provides women with technical skills and self-employment opportunities in agriculture.#AgriAchievements2024@PMOIndia @narendramodi @chouhanshivraj@mpbhagirathbjp @RNK_Thakur pic.twitter.com/6XizFionGK— Doordarshan Kisan - दूरदर्शन किसान (@DDKisanChannel) December 31, 2024
बड़ी वित्तीय मदद
किसानों के लिए ड्रोन खरीदना एक बड़ा खर्च होता है. लेकिन सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है. केंद्र सरकार ड्रोन की कुल लागत का 80% सहायता के रूप में देगी. यह सहायता अधिकतम 8 लाख रुपये तक हो सकती है. इसमें ड्रोन के लिए ज़रूरी सामान और शुल्क भी शामिल होगा. इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी. साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत ऋण लेने का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा. यानी महिलाओं को ड्रोन खरीदने का आर्थिक बोझ महसूस नहीं होगा.
निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा
ड्रोन लेकर उसे उड़ाने का क्या फ़ायदा? सरकार ने इस बारे में भी सोचा है. इसलिए, प्रत्येक महिला समूह की एक सदस्य को 15 दिनों का अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा, उर्वरकों और कीटनाशकों के उचित उपयोग का अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. समूह की अन्य सदस्य या उनके परिवार के सदस्य जो विद्युत या यांत्रिक कार्यों में रुचि रखते हैं, उन्हें ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. इससे न केवल महिला को, बल्कि पूरे परिवार को रोज़गार का एक नया अवसर मिल सकता है.
क्लस्टर चयन मानदंड
महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी प्रसार
'नमो ड्रोन दीदी योजना' का असली मकसद महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आधुनिक ड्रोन उड़ाकर अपना खुद का व्यवसाय भी स्थापित कर सकेंगी. यह योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि संपूर्ण कृषि व्यवस्था में आधुनिकता का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
