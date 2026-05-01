अब राजस्थान के युवा बोलेगा Foreign Language, भजनलाल सरकार ने शुरू की नई पहल

भारत
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए नौकरी के नए रास्ते खोलने के लिए खास पहल शुरू की है. जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 'विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम' के तहत महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जानें डिटेल्स....
राजस्थान में युवाओं को ग्लोबल लेवल पर मौका देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 'विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम' के तहत महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, केके विश्नोई सहित कई मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मौजूद रहे.
इस अवसर पर राज्य सरकार ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया. इसके तहत प्रदेश के युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी, कोरियन सहित कुल 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें देश-विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.
आज जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित 'विदेशी भाषा संचार कौशल' कार्यक्रम में सहभागिता की।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 1, 2026
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए आज राज्य सरकार, @EFLU_OFFICIAL एवं @NSDCIndia के बीच महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/DZF5Gkggec
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, 'यह एमओयू प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा. उन्होंने जोर दिया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों पर काम कर रही है और विदेशी भाषा कौशल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.'
विद्यसी एजुकेशन कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू साइन किया है. विद्यसी कंपनी के फाउंडर और सीईओ करुण कंदोई ने बताया, 'राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया गया है जिसमें हम हर जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित करेंगे और हर ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 5 लाख गांव में एंटरप्रेन्योर नियुक्त करेंगे जो ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को विदेश शिक्षा के लिए लैंग्वेज सिलेक्शन में मदद करेगा और उन्हें विदेश में शिक्षा लेने के लिए आने वाली भाषा की दिक्कत के समाधान की भी पूरी जानकारी देगा.'
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में विदेशी भाषाओं का ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है. चौधरी ने स्थानीय भाषा के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली में संतुलन आवश्यक है.
वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. उन्होंने बताया कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कोरिया और जापान में युवाओं की मांग को देखते हुए यह पहल शुरू करने का उनके दिमाग में विचार आया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में भाषा कौशल युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ सकता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विदेशी भाषाएं सीखकर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाएं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.