FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हज यात्रियों पर बढ़ा ₹10,000 का बोझ, महंगे जेट फ्यूल का हवाला देकर सरकार ने किया बचाव तो ओवैसी ने यूं कसा तंज

हज यात्रियों पर बढ़ा ₹10,000 का बोझ, महंगे जेट फ्यूल का हवाला देकर सरकार ने किया बचाव तो ओवैसी ने यूं कसा तंज

मैं धोनी की तरह 5 ट्रॉफी... IPL 2026 के बीच KL Rahul ने सीएसके के पूर्व कप्तान MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान

मैं धोनी की तरह 5 ट्रॉफी... IPL 2026 के बीच KL Rahul ने सीएसके के पूर्व कप्तान MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान

महाकुंभ हादसा: न्याय और व्यवस्था की सही राह

महाकुंभ हादसा: न्याय और व्यवस्था की सही राह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

Homeभारत

भारत

अब राजस्थान के युवा बोलेगा Foreign Language, भजनलाल सरकार ने शुरू की नई पहल

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए नौकरी के नए रास्ते खोलने के लिए खास पहल शुरू की है. जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 'विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम' के तहत महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जानें डिटेल्स....

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 01, 2026, 05:13 PM IST

अब राजस्थान के युवा बोलेगा Foreign Language, भजनलाल सरकार ने शुरू की नई पहल

विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राजस्थान में युवाओं को ग्लोबल लेवल पर मौका देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 'विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम' के तहत महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, केके विश्नोई सहित कई मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मौजूद रहे. 

इस अवसर पर राज्य सरकार ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया. इसके तहत प्रदेश के युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी, कोरियन सहित कुल 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें देश-विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

'हजारों युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार'

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, 'यह एमओयू प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा. उन्होंने जोर दिया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों पर काम कर रही है और विदेशी भाषा कौशल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.' 

विद्यसी एजुकेशन कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू साइन किया है. विद्यसी कंपनी के फाउंडर और सीईओ करुण कंदोई ने बताया, 'राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया गया है जिसमें हम हर जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित करेंगे और हर ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 5 लाख गांव में एंटरप्रेन्योर नियुक्त करेंगे जो ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को विदेश शिक्षा के लिए लैंग्वेज सिलेक्शन में मदद करेगा और उन्हें विदेश में शिक्षा लेने के लिए आने वाली भाषा की दिक्कत के समाधान की भी पूरी जानकारी देगा.'

'आज की जरूरत बन गया है विदेशी भाषा सीखना'

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में विदेशी भाषाओं का ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है. चौधरी ने स्थानीय भाषा के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली में संतुलन आवश्यक है.

वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. उन्होंने बताया कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कोरिया और जापान में युवाओं की मांग को देखते हुए यह पहल शुरू करने का उनके दिमाग में विचार आया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में भाषा कौशल युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ सकता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विदेशी भाषाएं सीखकर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप
भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप
MORE
Advertisement
धर्म
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Narasimha Jayanti Aarti: नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
MORE
Advertisement