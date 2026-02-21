अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

गुजरात सरकार विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है. अब प्रेम विवाह के लिए माता-पिता को सूचित करना और ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण देना अनिवार्य होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

गुजरात सरकार राज्य में 'लव जिहाद' और धोखे से होने वाली शादियों को रोकने के लिए 'विवाह पंजीकरण अधिनियम' में ऐतिहासिक संशोधन करने जा रही है. इस नए कदम का उद्देश्य विवाह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और उन मामलों पर रोक लगाना है जहां पहचान छिपाकर या परिजनों को अंधेरे में रखकर विवाह कर लिया जाता है.

क्या है प्रस्तावित नया मैरिज ड्राफ्ट?

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में जानकारी दी कि मौजूदा नियमों की खामियों का दुरुपयोग हो रहा है. नए मसौदे के अनुसार, वर-वधू को आवेदन के समय यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने अपने माता-पिता को इस विवाह की जानकारी दी है या नहीं. साथ ही, दूल्हा-दुल्हन को अपने माता-पिता के नाम, आधार कार्ड और पते की जानकारी साझा करनी होगी. इसके बाद, सहायक पंजीयक आवेदन मिलने के 10 कार्यदिवस के भीतर माता-पिता को आधिकारिक सूचना भेजेंगे. फिर, पूरी प्रक्रिया को सरकार द्वारा विकसित एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कोई भी विवरण छिपाया न जा सके.

'सांस्कृतिक आक्रमण' के खिलाफ कड़ा रुख

हर्ष संघवी ने 'लव जिहाद' को एक "सांस्कृतिक आक्रमण" करार देते हुए कहा कि कई सामाजिक संगठनों ने नियमों को सख्त बनाने की मांग की थी. सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी जो मासूम लड़कियों को बहला-फुसलाकर या पहचान छिपाकर शादी के जाल में फंसाते हैं.

राजनीतिक समर्थन और कानूनी चुनौतियां

इस कदम को भाजपा के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का भी समर्थन मिला है. समर्थकों का तर्क है कि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है. हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का एक वर्ग इस पर सवाल भी उठा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों को अपनी पसंद से विवाह करने का मौलिक अधिकार दिया है. माता-पिता को अनिवार्य सूचना भेजने के नियम को व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है.

जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस प्रस्तावित संशोधन पर 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. ये सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं. सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से