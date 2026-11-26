मुंबई पुलिस ने गांधी जयंती पर मुंबई के शिवाजी पार्क में बिना इजाजत प्रोटेस्ट से जुड़ी FIR को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoCs) जारी किए हैं.

अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर मुंबई में हुए प्रोटेस्ट के मामले में जारी किया गया है. (ANI File Photo)

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke), आशुतोष रांका और सौरव दास की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. CJP के तीनों नेताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है. मुंबई पुलिस ने गांधी जयंती पर दादर के शिवाजी पार्क में बिना इजाजत के प्रोटेस्ट से जुड़ी FIR को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके और को-कन्वीनर आशुतोष रांका के अलावा को-कन्वीनर सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoCs) जारी किए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से इसकी जानकारी दी.

क्यों जारी होता है लुकआउट सर्कुलर?

सौरव दास के खिलाफ सर्कुलर गुरुवार (नवंबर, 26, 2026) को तब सामने आया, जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसका खुलासा किया, जहां वह UK जाने की परमिशन मांग रहे हैं. सौरव दास को 23 नवंबर को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर रोका गया था. अब तक यह पता नहीं चला था कि सर्कुलर किस केस पर आधारित था. अधिकारी के हवाले से 'इंडियन एक्सप्रेस' ने बताया, 'क्योंकि इस बात का डर था कि वे देश छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ 'LOC' जारी किया गया था.'

Mumbai Police has issued lookout circulars (LoCs) against CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka and Saurav Das, over the FIR linked to the CJP Mumbai protest at Dadar Shivaji Park on Gandhi Jayanti: Mumbai Police — ANI (@ANI) November 26, 2026

सीजेपी नेताओं के खिलाफ यह FIR 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी. गृह मंत्रालय के मुताबिक, सौरव दास के खिलाफ LoC 22-23 नवंबर की रात को जारी किया गया था, जो 7 हफ्ते से भी ज्यादा समय बाद है. FIR में CJP नेताओं अभिजीत दिपके, प्रणव अहिरे, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे, सौरव दास, आफरीन नवाज, सौम्या कोर्डे, अंकित भारद्वाज, विजय मलंगी और योगेश इंगले के साथ 400 से ज्यादा समर्थकों के नाम हैं, जो दादर में गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा हुए और नारे लगाए.

किन-किन धाराओं में FIR दर्ज

FIR में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 189 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), 223 (सरकारी कर्मचारी के कानूनी आदेश की अवज्ञा), महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 37 (अव्यवस्था रोकने के लिए कुछ कामों पर रोक लगाने की शक्ति) और 135 (पुलिस के जारी आदेशों को तोड़ना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि यह FIR NEET पेपर लीक से जुड़े मामलों से अलग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने को कहा था.

क्या होता है LoC?

LoC यानी लुकआउट सर्कुलर एक अलर्ट है जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए एयरपोर्ट और दूसरे एग्जिट पॉइंट पर भेजा जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत, कोई भी जांच एजेंसी कॉग्निजेबल अपराधों में इसकी मांग कर सकती है, जहां कोई आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा हो या नॉन-बेलेबल वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश न हो रहा हो और उसके देश छोड़ने की आशंका हो.

इस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के लेवल के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से अप्रूव होना चाहिए. उन नियमों के तहत, सर्कुलर मांगने का फैसला पुलिस का होता है और कोर्ट से बार-बार उन मामलों में जारी LoCs पर फैसला करने के लिए कहा गया है जहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी.

सौरव की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सौरव दास के वकील सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि जब CJP नेता को एयरपोर्ट पर रोका गया तो उन्हें किसी LoC के बारे में नहीं बताया गया था, और उन्होंने इसकी जानकारी देने को कहा. कोर्ट ने रिक्वेस्ट नहीं मानी.

विदेश मंत्रालय ने अलग से चेन्नई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के एक कारण बताओ नोटिस का हवाला दिया है, जिसमें सौरव दास से उनके जन्म की जगह साफ करने को कहा गया है, क्योंकि उन्हें यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई थी. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा.