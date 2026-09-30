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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कबाड़ से कला: उत्तर रेलवे कर्मियों ने बेकार सामान से बनाईं आकर्षक कलाकृतियां

उत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रचनात्मकता और सामूहिक प्रयास का उदाहरण पेश करती है. 

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 30, 2026, 08:38 PM IST

कबाड़ से कला: उत्तर रेलवे कर्मियों ने बेकार सामान से बनाईं आकर्षक कलाकृतियां
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स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे की विभिन्न इकाइयों में 'स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026' के तहत रचनात्मक पहल की जा रही है. इसी क्रम में 'कबाड़ से जुगाड़' और 'कबाड़ से कला' थीम पर रेलवे कर्मचारियों ने बेकार सामग्री का इस्तेमाल कर कई आकर्षक कलाकृतियां तैयार की हैं. इस पहल का उद्देश्य केवल रेलवे परिसरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के बीच अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है. कर्मचारियों ने अपनी रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और टीम भावना का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीजों को नया रूप दिया, जिन्हें आमतौर पर कबाड़ समझकर अलग कर दिया जाता है.

आलमबाग डीजल शेड और इलेक्ट्रिक लोको शेड, लुधियाना में रेलकर्मियों ने अनुपयोगी सामग्री से दरियाई घोड़े, घड़ी समेत कई सुंदर कलाकृतियां तैयार की हैं. वहीं, डीजल शेड तुगलकाबाद और इलेक्ट्रिक लोको शेड गाजियाबाद के कर्मचारियों ने बेकार सामग्री का इस्तेमाल कर आकर्षक फूलदान और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाई हैं.

Rail-1

रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'कबाड़ से जुगाड़' और 'कबाड़ से कला' जैसी गतिविधियां 'वेस्ट टू आर्ट' की अवधारणा को बढ़ावा देती हैं. इनका मकसद यह संदेश देना है कि रचनात्मक सोच और नवाचार के जरिए बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का भी उपयोगी और आकर्षक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इन कलाकृतियों के जरिए स्वच्छता, पुनः उपयोग और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का संदेश भी दिया जा रहा है. उत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रचनात्मकता और सामूहिक प्रयास का उदाहरण पेश करती है. 

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