अमेरिका ने हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA
Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी
9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा
दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं
Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद
अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा
Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट
Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी
Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय
भारत
दिल्ली सरकार ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) सहित दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी गैर-बीएस-VI श्रेणी के वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी गैर-BS-VI श्रेणी के वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV), मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) शामिल हैं.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद, दिल्ली के परिवहन विभाग ने सोमवार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे वाहन राजधानी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. परिवहन विभाग ने इन वाहनों के मालिकों को चेतावनी दी है कि वे 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश की कोशिश न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट को देखते हुए, सरकार ने यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाया है. इस आदेश के तहत, केवल BS-VI श्रेणी के वाहन ही फिलहाल दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे. हालांकि, परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि BS-VI श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक ही अनुमति दी गई है. इसके बाद, इन वाहनों पर भी यही प्रतिबंध लागू होगा और केवल इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन (EVs) को ही दिल्ली में आने की इजाजत होगी.
राजधानी में इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने 48 विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी प्रतिबंधित वाहन शहर में प्रवेश न कर सके.
इसके साथ ही, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों से जुड़ी 126 सीमा चौकियों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने की योजना बनाई है. इससे गैरकानूनी प्रवेश करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान हो सकेगी.
सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार, इन एजेंसियों को हर तिमाही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि आदेशों का पालन कितनी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है.
सरकार का यह कदम दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने और दीर्घकालिक रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सतत परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से