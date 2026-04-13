कर्मचारियों की भीड़ में छिपे उपद्रवियों ने काटा बवाल, गाड़ियों को आग के हवाले कर राहगीरों को किया परेशान, जांच में जुटी पुलिस

सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा. इसबीच भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने नोएडा के ज्यादातर इंडस्ट्रियल इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की है. पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है.

यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में कंपनी कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गये, लेकिन सोमवार को मामला देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गया, जहां कर्मचारियों के बीच घुसे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव के साथ ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. रास्ते से गुजर रहे राहगीरों को भी परेशान किया गया. किसी के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया तो कुछ लोगों का रास्ता रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया. पुलिस दल बल ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्हें रोकने के साथ ही आम लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है.

नोएडा की सभी फैक्ट्रियां बंद

कर्मचारियों के हंगामे और उपद्रव के बीच कंपनियों ने छुट्टी घोषित कर दी है. काम बंद कर कर्मचारियों को घर भेज दिया है. इनमें मुख्य रूप से मदरसन से लेकर सैमसंग समेत कई अन्य कंपनियां शामिल हैं, जहां कर्मचारियों का हंगामा जारी है. मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है. नोएडा के ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया में सड़कों पर कर्मचारियों की भारी भीड़ जमा हो गई है.

कर्मचारियों से घर लौटने का आवाहन कर रहा पुलिस प्रशासन

कंपनियों के छुट्टी घोषित करने के बाद पुलिस प्रशासन की टीमें कर्मचारियों से अपने घर लौटने का आवाहन कर रही है. ताकि उनके बीच मौजूद उपद्रवियों की पहचान की जा सकें. इसमें कोई कर्मचारी शिकार न बनें. कर्मचारियों के बीच में मौजूद कुछ उपद्रवी लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं. ​अब तक कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है.

500 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़

जानकारी के अनुसार, नोएडा में अलग अलग जगहों पर मौजूद 500 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई है. लाखों कर्मचारी सड़क पर मौजूद हैं. फेज टू से लेकर सेक्टर 63 तक सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा है. पुलिस की टीमें लगातार इन्हें खाली कराने में जुटी है. वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरों से निगारी में लगी है. इन्हीं की मदद से जल्द ही उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी गई है.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में बदलने वालों पर होगी कार्रवाई

यूपी के डीजीपी ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में बदलने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें चिह्नित किया जाएगा. किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगी.

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