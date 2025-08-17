'Add DNA as a Preferred Source'
Ravivar Ke Upay: रविवार को करें सूर्य चालीसा का पाठ, सुख-समृद्धि और धन-धान्य में होगी वृद्धि

Rashifal 17 August 2025: आज इन राशि वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक का सभी राशियों का भाग्यफल

महज 20 मिनट में होगा नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक का सफर! इस एक्सप्रेसवे से मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

Gujrat News: आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रूपये और ज्वेलरी, सच जानकर पुलिस भी रह गई हैरान

पाकिस्तान से आए भारत, फिर बना दिया 600 करोड़ का बिजनेस; ठेले से की थी शुरुआत

देश के लोगों से मिलने..., सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट रहे शुभांशु शुक्ला, पोस्ट के जरिए लिखा भावुक संदेश

IPL में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

IPO Launch: इन 5 बड़े कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, यहां देखें सभी डिटेल्स

'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

महज 20 साल की उम्र में तिलक पंडित ने छठ पूजा वाला ठेकुआ को बना दिया ब्रांड, मां की रेसिपी से मिला था बिजनेस आइडिया

महज 20 मिनट में होगा नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक का सफर! इस एक्सप्रेसवे से मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

अक्सर नोएडा और उसके आसपास रहने वाले लोगों को उस समय भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, जब उनकी फ्लाइट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से हो. उन्हें इसके लिए काफी पहले निकलना होता था. अब ये सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा.

राजा राम

Updated : Aug 17, 2025, 12:02 AM IST

महज 20 मिनट में होगा नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक का सफर! इस एक्सप्रेसवे से मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का उद्घाटन करेंगे. जिसके बाद नोएडा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की दूरी सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी. अक्सर नोएडा में रहने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अपने घर आने में उन्हें घंटों लग जाते थे. बता दें इस रूट में बिल्‍कुल की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा.

रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा

इंडिया टूड़े की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये रूट पश्चिमी दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों के लिए एक बेहद ही सुगम यात्रा प्रदान करेगा. इसके साथ ही शहर के व्यस्त रिंग रोड पर भीड़भाड़ भी कम होगा. एक बार काम पूरा हो जाने पर, ये परियोजनाएं आंतरिक सड़कों पर यातायात को कम करने में भी मदद करेंगी. इससे NH-48, NH-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा.  बता दें UER-II की अनुमानित निर्माण लागत ₹3,300 करोड़ रुपया है.

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

एनसीआर के आसपास की भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी

मिली जानकारी क्ले अनुसार, यह समारोह रोहिणी में होगा. प्रधानमंत्री द्वारा दोनों परियोजनाओं का निरीक्षण करने की भी उम्मीद है. इसके बाद पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज तीन और चार तथा शहरी विस्तार सड़क-II के चार पैकेजों का उद्घाटन करेंगे. यह आईजीआई हवाई अड्डे के पास महिपालपुर को उत्तरी दिल्ली के अलीपुर से जोड़ते हुए इसे एनएच-44 से जोड़ेगा. एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इन दोनों सड़कों से दिल्ली और एनसीआर के आसपास की भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी.'

Read More

 

