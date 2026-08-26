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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Noida Swine Flu: नोएडा में तेजी से फैल रहा स्वाइन फ्लू! 120 केस आए सामने, 20 बेड का ICU तैयार

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामलों ने स्वास्थ्य प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. यहां अब तक स्वाइन फ्लू के करीब 120 मामले सामने आ चुके हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 26, 2026, 11:29 AM IST

Noida Swine Flu: नोएडा में तेजी से फैल रहा स्वाइन फ्लू! 120 केस आए सामने, 20 बेड का ICU तैयार

स्वाइन फ्लू को लेकर दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में खास इंतजाम (Image- IANS)

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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिले में स्वाइन फ्लू का असर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट पर आ गया है. जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के लगभग 120 मामले सामने आ चुके हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या और तेजी से बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और आम जनता की सुरक्षा के लिए एक जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है.

अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. संदिग्ध मरीजों की पहचान, जांच और इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है ताकि इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज को परेशानी का सामना न करना पड़े. 

20 बेड का एक विशेष आईसीयू तैयार

इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए 20 बेड का एक विशेष आईसीयू भी तैयार किया गया है, जिसमें वेंटिलेटर की पूरी सुविधा मौजूद है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि वे बीमारी को लेकर पैनिक न हों और घबराने के बजाय सतर्कता बरतें. 

ये लक्षण दिखाई दें तो नजरअंदाज न करें.

उन्होंने कहा कि अगर शरीर में खांसी, गले में खराश, तेज बुखार, शरीर में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को संक्रमण से बचने के लिए खास ध्यान देने की सलाह दी गई है. 

कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को रोजमर्रा की आदतों में कुछ जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है. छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू या कोहनी से जरूर ढकें. हाथों को समय-समय पर साबुन और पानी से अच्छी तरह धोते रहें और बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें. इसके अलावा जब तक बेहद जरूरी न हो, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें.

सबसे महत्वपूर्ण बात जो अधिकारियों ने कही है, वह यह है कि लक्षण दिखने पर अपने मन से कोई भी दवा न लें. अक्सर लोग बुखार या जुकाम होने पर मेडिकल स्टोर से जाकर सीधे दवाइयां खरीदकर खाने लगते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यह आदत खतरनाक हो सकती है.

स्वाइन फ्लू के कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें और उनके परामर्श के बाद ही दवा शुरू करें. सही समय पर बीमारी की पहचान और इलाज से इसे गंभीर रूप लेने से आसानी से रोका जा सकता है. 

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