ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान- दिग्विजय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ग्रेटर नोएडा- इंजीनियर मौत मामले पर बड़ी खबर, नोएडा-नाले से कार को बाहर निकाला गया | जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

भारत

बच सकती थी युवराज की जान, फाइलों में दबी रह गई तीन साल पहले मिली चेतावनी

नोएडा सेक्टर 150 में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है. सिंचाई विभाग की चेतावनी फाइलों में दबी रह गई.

राजा राम

Updated : Jan 20, 2026, 04:13 PM IST

बच सकती थी युवराज की जान, फाइलों में दबी रह गई तीन साल पहले मिली चेतावनी
नोएडा के सेक्टर 150 में हुई एक दर्दनाक घटना ने सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि समय रहते कार्रवाई न होने का नतीजा मानी जा रही है. तीन साल पहले जिस खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने चेताया था, वह चेतावनी कागज़ों में ही दबी रह गई और आखिरकार एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया. 

सिंचाई विभाग ने चेताया था

दरअसल, नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार देर रात हुआ, जब युवराज गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे. वह अपने घर, टाटा यूरेका पार्क, से महज एक किलोमीटर की दूरी पर थे, तभी कम दृश्यता के कारण उनकी कार सड़क से फिसलकर निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद सामने आया है कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को एक आधिकारिक पत्र लिखकर इस गड्ढे में पानी जमा होने के खतरे के बारे में चेताया था. विभाग ने सुझाव दिया था कि बारिश और नालों के अतिरिक्त पानी को हिंडन नदी में मोड़ने के लिए हेड रेगुलेटर लगाए जाएं. इसके लिए बजट की व्यवस्था होने का भी जिक्र किया गया था. 

घना कोहरा राहत कार्य में बड़ी बाधा

हालांकि यह पत्र कथित तौर पर फाइलों में ही दबा रह गया और प्रस्तावित परियोजना पर कभी काम शुरू नहीं हुआ. नतीजतन, गड्ढे में लगातार पानी भरता रहा. अधिकारियों का कहना है कि वहां जमा पानी सिर्फ बारिश का नहीं था, बल्कि आसपास की सोसाइटियों से जुड़े नालों का पानी भी वहां आ रहा था. हादसे के वक्त युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन कर मदद मांगी थी. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन घना कोहरा राहत कार्य में बड़ी बाधा बना. युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद पुकारते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन 

इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि अगर समय पर हेड रेगुलेटर लगाए जाते और गड्ढे के पास बैरिकेड्स व रिफ्लेक्टर होते, तो यह हादसा टल सकता था. बहरहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आईएएस अधिकारी लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है. युवराज के पिता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द न झेले. 

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
