बच सकती थी युवराज की जान, फाइलों में दबी रह गई तीन साल पहले मिली चेतावनी

नोएडा सेक्टर 150 में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है. सिंचाई विभाग की चेतावनी फाइलों में दबी रह गई.

नोएडा के सेक्टर 150 में हुई एक दर्दनाक घटना ने सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि समय रहते कार्रवाई न होने का नतीजा मानी जा रही है. तीन साल पहले जिस खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने चेताया था, वह चेतावनी कागज़ों में ही दबी रह गई और आखिरकार एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया.

सिंचाई विभाग ने चेताया था

दरअसल, नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार देर रात हुआ, जब युवराज गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे. वह अपने घर, टाटा यूरेका पार्क, से महज एक किलोमीटर की दूरी पर थे, तभी कम दृश्यता के कारण उनकी कार सड़क से फिसलकर निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद सामने आया है कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को एक आधिकारिक पत्र लिखकर इस गड्ढे में पानी जमा होने के खतरे के बारे में चेताया था. विभाग ने सुझाव दिया था कि बारिश और नालों के अतिरिक्त पानी को हिंडन नदी में मोड़ने के लिए हेड रेगुलेटर लगाए जाएं. इसके लिए बजट की व्यवस्था होने का भी जिक्र किया गया था.

घना कोहरा राहत कार्य में बड़ी बाधा

हालांकि यह पत्र कथित तौर पर फाइलों में ही दबा रह गया और प्रस्तावित परियोजना पर कभी काम शुरू नहीं हुआ. नतीजतन, गड्ढे में लगातार पानी भरता रहा. अधिकारियों का कहना है कि वहां जमा पानी सिर्फ बारिश का नहीं था, बल्कि आसपास की सोसाइटियों से जुड़े नालों का पानी भी वहां आ रहा था. हादसे के वक्त युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन कर मदद मांगी थी. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन घना कोहरा राहत कार्य में बड़ी बाधा बना. युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद पुकारते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन

इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि अगर समय पर हेड रेगुलेटर लगाए जाते और गड्ढे के पास बैरिकेड्स व रिफ्लेक्टर होते, तो यह हादसा टल सकता था. बहरहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आईएएस अधिकारी लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है. युवराज के पिता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द न झेले.

