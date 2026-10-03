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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कर्ज या मानसिक तनाव, सुपरनोवा के 43वीं मंजिल से कूदा शख्स; पढ़ें सुसाइड की पूरी कहानी

Noida Suicide Case: सुपरनोवा से कूदकर युवक ने 43वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है. इतनी ऊपर से कूदने से बॉडी के कई टुकड़े हो गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 03, 2026, 05:59 PM IST

कर्ज या मानसिक तनाव, सुपरनोवा के 43वीं मंजिल से कूदा शख्स; पढ़ें सुसाइड की पूरी कहानी

Noida Suicide Case (Photo Video Screenshot).

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अक्सर कहा जाता है कि कर्जा इंसान को खा जाता है. ये बात एकदम सच निकली है. नोएडा के सेक्टर 94 से एक ऐसी ही घटना सामने आई है. नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा से एक युवक ने छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है. सुपरनोवा बिल्डिंग को उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कहा जाता है. इस बिल्डिंग में युवक ने खुदखुशी के एक दिन पहले ही कमरा बुक करवाया था, जिसके बाद उस शख्स ने 43वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और मौके पर एंबुलेंस के साथ पुलिस की टीम पहुंची. शख्स इतनी ऊपर से कूदा था कि उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो गए. इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज से वायरल हो रहा है. 

एडिशनल DCP मनीषा सिंह ने बताया, "3 अक्टूबर को पुलिस को मानेसर, गुरुग्राम के रहने वाले 19 साल के युवक संभव जैन के बारे में जानकारी मिली, जिसकी सेक्टर 94 की एक बिल्डिंग की बालकनी से कूदने के बाद मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए और उसके परिवार को सूचना दी गई. आगे की जांच चल रही है और पुलिस घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जानकारी जुटा रही है."

युवक ने एक दिन पहले बुक किया सुपरनोवा में रूम 

गुरुग्राम के मानेसर निवासी संभव जैन सुपरओवर की 43वीं फ्लोर से कूदकर जान दी है. बताया जा रहा है कि सुसाइड से एक दिन पहले शख्स ने कमरा बुक करवाया था और AIR BNB में रुका हुआ था. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. संभव जैन की उम्र 29 साल बताई जा रही है. घटना के बाद संभव के परिवार वालों को जानकारी दी गई है. पुलिस के अनुसार, संभव ने शुक्रवार 2 अक्टूबर, 2026 को सुपरनोवा में चेक-इन किया था और शनिवार 3 अक्टूबर, 2026 को उसे चेक-आउट करना था. लेकिन चेक-आउट से पहले ही उसने खुदखुशी कर ली. 

जब संभव जैन सुसाइड करने जा रहा था, तब कमरे में कुछ एसी रिपेयरिंग वाले भी थे, जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की थी. लेकिन उनकी तमाम कोशिश काम नहीं आई और शख्स ने 43वीं मंजिल से छलांग लगा दी. इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से युवक की बॉडी के कई टुकड़ों हो गए. 

सामने आई सुसाइड करने की वजह

पुलिस के अनुसार, संभव जैन कर्जे में डूबा हुआ था. कर्ज से परेशान संभव डिप्रेशन में था. बताया गया है कि जब एसी मैकेनिक संभव को बचा रहे थे, तो उसने उनसे बोला था कि वो मानसिक तनाव में है. संभव ने व्हाट्सऐप पर आखिरी मैसेज अपने पिता को किया था और संभव ने अपने पिता से बताया था कि वो आत्महत्या करने की बात की थी और इसकी जिम्मेदारी भी खुद ली थी. जानकारी के अनुसार, संभव काफी दिनों से कर्ज से परेशान था और पिछले 4 दिनों से अपने घर से गायब था. 

पुलिस घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस भी जल्द से जल्द मामले के सबूत जुटाने में लगी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच पूरी होने के बाद भी इस केस की वजह स्पष्ट हो सकेगी. 

पहले भी विवादों में रह चुकी है सुपरनोवा बिल्डिंग

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा का विवादों से एक अलग ही रिश्ता है. सुपरनोवा सोसाइटी में Airbnb को लेकर दो दिन पहले ही विवाद हुआ था.  दरअसल, Airbnb में रुके एक युवक ने अपनी लग्जरी कार सोसाइटी के अंदर ले जाने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया था और फिर युवक ने बूम बैरियर भी तोड़ दिया था. 

हालांकि, सुपरनोवा में रूम रेंट पर मिलते हैं, जिसको रोकने के लिए काफी चर्चा भी हुई है. सोसाइटी के लोग Airbnb और रेंटल गतिविधियों से परेशान है और उसे रोकने के लिए मीटिंग भी कई गई थी. इस बैठक के बाद रेंटन गतिविधियों को रोकने को लेकर बात सामने आई थी. इन विवादों के बीच संभव जैन ने भी सुसाइड कर लिया है और इसपर गंभीरता से सोचने पर लोगों को और ज्यादा मजबूर कर दिया है.  

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