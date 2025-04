मंगलवार दोपहर नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा अपरा प्लाजा मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में लगी थी, और इसने आसपास के क्षेत्र में धुएं और लपटों का माहौल बना दिया. आग लगते ही मार्केट में अफरा-तफरी मच गई, और सैकड़ों लोग बाहर की ओर दौड़ पड़े. अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है.

आग की तेज लपटों और धुएं के कारण कई लोग दुकान की ऊपरी मंजिलों से नीचे कूद गए, जिससे कुछ लोगों को चोटें आईं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयासों में जुट गईं. इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ताकि फंसे हुए लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें.

Please arrive quickly, there is a fire, people are trapped, the fire department has not yet arrived, it has been 10-15 minutes. Noida sector 18 market @Uppolice @noidapolice @ANI pic.twitter.com/CjZkAhXo5N