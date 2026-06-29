नोएडा सेक्टर-119 की हाइराइज सोसाइटी में एसी ब्लास्ट से लगी आग, मची अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-119 में स्थित एक हाइराइज सोसाइटी की 22वीं मंजिल पर एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई.

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. लगातार हो रहे इन हादसों की कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां के सेक्टर-119 स्थित एक जानी-मानी हाइराइज सोसाइटी में सोमवार (29 जून 2026) सुबह अचानक भीषण आग लग गई. गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिल से उठती आग की विकराल लपटों और काले धुएं के गुबार को देखकर पूरी सोसाइटी और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. अभी तक इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है.

कैसे लगी आग?

यह पूरी घटना नोएडा सेक्टर-119 में स्थित अरण्य सोसाइटी की है. सोमवार की सुबह जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी सोसाइटी के एक टावर की 22वीं मंजिल से अचानक धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक उस धुएं ने एक भीषण आग का रूप ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते पास के एक अन्य फ्लैट को भी अपनी चपेट में ले लिया.

बालकनी से उठती ऊंची लपटों को देखकर सोसाइटी में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय निवासियों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. इसके साथ ही, लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद के स्तर पर भी आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए और टावर के अन्य फ्लैट्स में रह रहे लोगों से तुरंत बिल्डिंग खाली करने की अपील की, जिससे समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath took cognizance of the fire incident in Noida. The Chief Minister issued instructions to the officials to reach the site immediately. The Chief Minister ordered the acceleration of relief and rescue operations and directed that proper medical… https://t.co/4S7WcDb90d June 29, 2026

22वीं मंजिल पर रेस्क्यू

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गईं. चूंकि आग इमारत की 22वीं मंजिल पर लगी थी, इसलिए अग्निशमन कर्मियों को उस ऊंचाई तक पानी पहुंचाने और लपटों पर काबू पाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा. आधुनिक उपकरणों और हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से फायर फाइटर्स ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया.

बालकनी में हुआ एसी ब्लास्ट

प्रारंभिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार, इस भीषण आग के पीछे एसी ब्लास्ट को मुख्य वजह माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि 22वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी में लगे आउटडोर एसी यूनिट में अचानक जोरदार धमाका हुआ. भीषण गर्मी में ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण हुए इस विस्फोट के बाद बालकनी में आग लग गई, जिसने तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस के फ्लैट को भी अपनी आगोश में ले लिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

नोएडा की हाइराइज बिल्डिंग में हुए इस हादसे की गूंज लखनऊ तक पहुंची. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे निर्देश जारी किए कि प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें.

सीएम की ओर से निर्देश है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और भविष्य के लिए हर स्तर पर कड़ी सतर्कता बरती जाए. यदि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति मामूली रूप से भी घायल या प्रभावित हुआ हो, तो उसे तुरंत समुचित और मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए.

फिलहाल, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम पूरा कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर की हाइराइज सोसाइटियों में फायर सेफ्टी और एसी के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.