Noida Protest: श्रमिक आंदोलन पर पुलिस का वार, 350 गिरफ्तार, वॉट्सऐप और सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाने वालों की तलाश जारी

नोएडा में कर्मचारियों के आंदोलन के बीच कुछ उपद्रवियों ने इसे हिंसा का रूप दे दिया. सोमवार को तमाम जगह पर तोड़फोड़ हुई, लेकिन पुलिस ने इसे कंट्रोल कर कर्मचारियों के बीच छिपे उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सोमवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया, जिसके चलते भीड़ ने पुलिस पर पथराव से लेकर वाहनों को आग के हवाले कर दिया. सड़कों पर उतरे कर्मचारियों की भीड़ के बीच कुछ उपद्रवियों ने कंपनियों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया. इस मामले में मंगलवार को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने अब तक करीब 400 लोगों को हिरासत में ले लिया है. इनमें 350 को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों की कई अलग अलग टीमें सीसीटीवी कैमरों से लेकर सेाशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाये हुए है. पुलिस ने कई हिंसा के बीच वॉट्सऐप और सोशल मीडिया अकाउंट्स से अफवाह फैलाकर इसे भड़ाने वालों की तलाश शुरू कर दी है.

350 लोग गिरफ्तार, अभी कई पर रडार

गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि अब करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैला रहे थे, जिसकी वजह से यह हिंसा और तेजी से भड़क गई. इस मामले में पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान कर रही है.

​फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स किये गये तैयार

जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के आंदोलन के बीच हिंसा को भड़काने में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका रही है. इसके लिए एक टीम गठित की गई है, जो लगातार जांच कर रही है. इसें 50 से ज्यादा ऐसे एक्स अकाउंट मिले हैं, जो हिंसा भड़कने से एक से दो दिन पहले ही बनाये गये थे. इनके द्वारा अफवाह फैलाई गई है. इन अकाउंट्स पर नजर रखने के साथ ही इन्हें बनाने से लेकर पोस्ट करने वालों का पता लगाया जा रहा है. इसमें अहम भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं.

श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव ने की बात

श्रम एंव रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव शन्मुग सुंदरम एम के ने बताया कि हमने श्रमिकों और उद्यमियों दोनों से बातचीत की है. इस दौरान करीब 2 घंटे तक उनके साथ बैठक चली, जिसमें चीजों को संतुलित बनाने का प्रयास किया गया. क्योंकि सरकार हमेशा समावेशी होती है और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखती है. इसलिए सीएम येागी के​ निर्देश में साफ कहा गया है कि समिति अपना काम सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए ही करें.

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