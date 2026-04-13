FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shani Dev Effects: शनि की चाल बदलते ही जिंदगी में क्यों आता है टर्निंग पॉइंट? जानिए इसकी 5 बड़ी वजह

शनि की चाल बदलते ही जिंदगी में क्यों आता है टर्निंग पॉइंट? जानिए इसकी 5 बड़ी वजह

Noida Protest: हरियाणा में मोटी सैलरी, नोएडा में 1 दिन की कमाई से महंगी LPG, क्या हैं मजदूरों की मांगें?

हरियाणा में मोटी सैलरी, नोएडा में 1 दिन की कमाई से महंगी LPG, क्या हैं मजदूरों की मांगें?

CSK vs KKR Pitch Report: चेपॉक में होगी रनों की बारिश या स्पिनर्स का चलेगा जादू? जानें कैसा है पिच का हाल

CSK vs KKR Pitch Report: चेपॉक में होगी रनों की बारिश या स्पिनर्स का चलेगा जादू? जानें कैसा है पिच का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा मजदूर? जानें यूपी-बिहार की क्या है स्थिति

भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा मजदूर? जानें यूपी-बिहार की क्या है स्थिति

'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

Homeभारत

भारत

Noida Protest: हरियाणा में मोटी सैलरी, नोएडा में 1 दिन की कमाई से महंगी LPG, क्या हैं मजदूरों की मांगें?

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ाने का फैसला किया था. नोएडा के मजदूरों की मांग है कि यहां भी मिनिमम वेज बढ़ाने से जुड़ा नियम लागू किया जाना चाहिए.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Apr 13, 2026, 04:36 PM IST

Noida Protest: हरियाणा में मोटी सैलरी, नोएडा में 1 दिन की कमाई से महंगी LPG, क्या हैं मजदूरों की मांगें?

नोएडा के मजदूरों की मांग है कि उन्हें भी हरियाणा के मजदूरों के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए. फोटो- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी दिल्ली से लगे नोएडा में मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. मजदूरों का कहना है कि समान काम के बदले हरियाणा के मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलता है, जबकि उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं. श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है. चलिए जानते हैं कि नोएडा के मुकाबले हरियाणा में मजदूरों का मिनिमम वेज कितना है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

ये भी पढ़ेंः 'हक मांगने की मिली सजा...सैलरी बढ़ाने को कहा तो हमें पीटा', नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यूं छलका दर्द

हरियाणा में कितना है मजदूरों का वेतन?

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के श्रमिकों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया था. वेतन से जुड़े नए नियम 11 अप्रैल से लागू हो गए हैं. इसके श्रमिकों के स्किल के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाई गई है. श्रमिकों के वेतन में 3945 से 5036 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. 

- अकुशल श्रमिकः वेतन 3945 रुपये बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 11,275 रुपये था.
- अर्ध कुशल श्रमिकः वेतन 3945 रुपये बढ़ाकर 16,780 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 12,430 रुपये था.
- कुशल श्रमिकः वेतन 4796 रुपये बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया है. पहले यह 13704 रुपये थे.
- उच्च कुशल श्रमिकः वेतन 5036 रुपये बढ़ाकर 19,425 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 14,389 रुपये था.

हरियाणा सरकार के फैसले के बाद फरीदाबाद, गुड़गांव की इंडस्ट्रीज़ ने मजदूरों की सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के बाद हरियाणा में मजदूरों का मिनिमम डेली वेज 507 से 647 रुपये हो गया है. जबकि नोएडा के अकुशल श्रमिक अभी भी करीब 350 रुपये के डेली वेज पर काम कर रहे हैं.

क्या है नोएडा के मजदूरों की मांगें?

नोएडा के मजदूरों की मांग है कि मिनिमम वेज को बढ़ाकर 18 से 20 हजार रुपये करना चाहिए. मार्च के महीने में LPG संकट की खबरों के बीच ब्लैक में 1 किलो LPG की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई. कई इलाकों में LPG अभी भी 350-400 रुपये किलो में बिक रही है. मजदूरों ने अपनी मांग में ये तर्क दिया है कि 1 किलो रसोई गैस उनके एक दिन की कमाई से महंगा हो गया है. 

वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ मजदूरों की मांग है कि ओवरटाइम के लिए डबल पेमेंट, वीकली ऑफ, मेडिकल बेनिफिट और सुरक्षित वर्क प्लेस सुनिश्चित किया जाए.

कौन सी मांगें पूरी हुईं?

मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी की मांग के अलावा बाकी सभी मांगें पूरी हो गई हैं. गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम ने 13 अप्रैल को वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि नोएडा की सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दिया गया है कि ओवर टाइम के लिए मजदूरों को डबल पेमेंट दिया जाए. इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को एक वीकली ऑफ मिले. वीकली ऑफ पर काम कराए जाने पर उस दिन के डबल पेमेंट के निर्देश भी डीएम ने फैक्ट्रियों को दे दिए हैं. उन्होंने समय पर सैलरी रिलीज़ करने, 30 नवंबर से पहले बोनस रिलीज़ करने के निर्देश भी फैक्ट्रियों को दे दिए हैं.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा मजदूर? जानें यूपी-बिहार की क्या है स्थिति
भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा मजदूर? जानें यूपी-बिहार की क्या है स्थिति
'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी
'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सांप अपनी जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
सांप अपनी जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो 30 की उम्र तक रहेगा स्ट्रगल, फिर अचानक होगा किस्मत का स्विच ऑन और पैसा ही पैसा
इन तारीखों पर जन्मे हैं तो 30 की उम्र तक रहेगा स्ट्रगल, फिर अचानक होगा किस्मत का स्विच ऑन और पैसा ही पैसा
Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा  ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो 
मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो
Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   
इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते
MORE
Advertisement