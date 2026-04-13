Noida Protest: हरियाणा में मोटी सैलरी, नोएडा में 1 दिन की कमाई से महंगी LPG, क्या हैं मजदूरों की मांगें?

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ाने का फैसला किया था. नोएडा के मजदूरों की मांग है कि यहां भी मिनिमम वेज बढ़ाने से जुड़ा नियम लागू किया जाना चाहिए.

देश की राजधानी दिल्ली से लगे नोएडा में मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. मजदूरों का कहना है कि समान काम के बदले हरियाणा के मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलता है, जबकि उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं. श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है. चलिए जानते हैं कि नोएडा के मुकाबले हरियाणा में मजदूरों का मिनिमम वेज कितना है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

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हरियाणा में कितना है मजदूरों का वेतन?

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के श्रमिकों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया था. वेतन से जुड़े नए नियम 11 अप्रैल से लागू हो गए हैं. इसके श्रमिकों के स्किल के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाई गई है. श्रमिकों के वेतन में 3945 से 5036 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

- अकुशल श्रमिकः वेतन 3945 रुपये बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 11,275 रुपये था.

- अर्ध कुशल श्रमिकः वेतन 3945 रुपये बढ़ाकर 16,780 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 12,430 रुपये था.

- कुशल श्रमिकः वेतन 4796 रुपये बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया है. पहले यह 13704 रुपये थे.

- उच्च कुशल श्रमिकः वेतन 5036 रुपये बढ़ाकर 19,425 रुपये कर दिया गया है. पहले यह 14,389 रुपये था.

हरियाणा सरकार के फैसले के बाद फरीदाबाद, गुड़गांव की इंडस्ट्रीज़ ने मजदूरों की सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के बाद हरियाणा में मजदूरों का मिनिमम डेली वेज 507 से 647 रुपये हो गया है. जबकि नोएडा के अकुशल श्रमिक अभी भी करीब 350 रुपये के डेली वेज पर काम कर रहे हैं.

क्या है नोएडा के मजदूरों की मांगें?

नोएडा के मजदूरों की मांग है कि मिनिमम वेज को बढ़ाकर 18 से 20 हजार रुपये करना चाहिए. मार्च के महीने में LPG संकट की खबरों के बीच ब्लैक में 1 किलो LPG की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई. कई इलाकों में LPG अभी भी 350-400 रुपये किलो में बिक रही है. मजदूरों ने अपनी मांग में ये तर्क दिया है कि 1 किलो रसोई गैस उनके एक दिन की कमाई से महंगा हो गया है.

वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ मजदूरों की मांग है कि ओवरटाइम के लिए डबल पेमेंट, वीकली ऑफ, मेडिकल बेनिफिट और सुरक्षित वर्क प्लेस सुनिश्चित किया जाए.

कौन सी मांगें पूरी हुईं?

मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी की मांग के अलावा बाकी सभी मांगें पूरी हो गई हैं. गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम ने 13 अप्रैल को वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि नोएडा की सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दिया गया है कि ओवर टाइम के लिए मजदूरों को डबल पेमेंट दिया जाए. इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को एक वीकली ऑफ मिले. वीकली ऑफ पर काम कराए जाने पर उस दिन के डबल पेमेंट के निर्देश भी डीएम ने फैक्ट्रियों को दे दिए हैं. उन्होंने समय पर सैलरी रिलीज़ करने, 30 नवंबर से पहले बोनस रिलीज़ करने के निर्देश भी फैक्ट्रियों को दे दिए हैं.



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