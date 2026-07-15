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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Noida Fire: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू

Noida Mamura Village Fire Accident: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 15, 2026, 03:01 PM IST

Noida Fire: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू

नोएडा के ममूरा गांव में आग (Image Source- Social Media)

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उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ममूरा गांव में बुधवार (15 जुलाई 2026) को एक भयानक अग्निकांड सामने आया. सेक्टर-66 के इस घनी आबादी वाले इलाके में अचानक आग भड़कने से चारों तरफ अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है. हालांकि इसकी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. पुलिस के अनुसार, आग लगने का प्राथमिक कारण एक इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान हुई स्पार्किंग को माना जा रहा है. इस अग्निकांड की वजह से एक बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लगभग 40 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.

हालांकि, पुलिस और दमकल विभाग की मुस्तैदी के कारण एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया, "हमें जैसे ही फेज-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ममूरा गांव में आग लगने की आपातकालीन सूचना मिली, फायर सर्विसेज की टीम ने बिना कोई समय गंवाए घटनास्थल का रुख किया और कम से कम समय में वहां पहुंच गई." 

दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर

राहत और बचाव कार्य को त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए तुरंत सात दमकल गाड़ियां, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और विशेष रेस्क्यू वाहनों को मौके पर तैनात किया गया. जिस इमारत में यह हादसा हुआ, वह ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिलें, संरचना वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. 

पार्किंग एरिया से आग लगनी हुई शुरू

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमारत में कोई बेसमेंट नहीं था, बल्कि ग्राउंड फ्लोर की पूरी जगह का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जा रहा था. आग सबसे पहले इसी पार्किंग एरिया में लगी. आग लगने के बाद वहां से उठा घना और जहरीला धुआं तेजी से ऊपर की आवासीय मंजिलों की तरफ फैलने लगा, जिससे वहां फंसे लोगों का दम घुटने लगा.

 

जॉइंट कमिश्नर के मुताबिक, इमारत के प्रत्येक फ्लोर पर करीब 12 कमरे हैं, जिन्हें दो कमरों वाले फ्लैट के रूप में व्यवस्थित किया गया है, और हर मंजिल पर औसतन पांच परिवार रहते हैं. हादसे की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पार्किंग में एक ई-वाहन चार्ज हो रहा था, तभी एक चिंगारी उठी. इस चिंगारी ने पहले ई-बाइक को जलाया और फिर आग तेजी से फैलकर पास खड़े पेट्रोल वाले वाहनों तक पहुंच गई, जिससे स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई.  

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