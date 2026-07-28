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नोएडा के 'मौत के गड्ढे' अपने अगले शिकार का कर रहे इंतजार! इस साल ली 4 जानें, आखिर कितनी मौतों पर जागेगा प्रशासन?

नोएडा में खुले 'मौत के गड्ढे' अपने अगले शिकार का कर रहे इंतजार! इस साल 4 मौतें, कब जागेगा प्रशासन?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नोएडा के 'मौत के गड्ढे' अपने अगले शिकार का कर रहे इंतजार! इस साल ली 4 जानें, आखिर कितनी मौतों पर जागेगा प्रशासन?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा की चमचमाती सड़कों के किनारे और निर्माण स्थलों पर बिना बैरिकेड के छोड़े गए 'मौत के गड्ढे' और खुले नाले लगातार लोगों की जान ले रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 28, 2026, 12:50 PM IST

नोएडा के 'मौत के गड्ढे' अपने अगले शिकार का कर रहे इंतजार! इस साल ली 4 जानें, आखिर कितनी मौतों पर जागेगा प्रशासन?

नोएडा में खुले गड्ढे ले रहे लोगों की जान (Image Source- ANI)

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  • खुले छोड़े गए गड्ढों के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इस साल कुल 4 लोगों की जान गई
  • सेक्टर 150 में हुए हादसे के बाद सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन सीईओ को पद से हटाया था
  • हाल ही में ट्यूबवेल बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे की हुई मौत
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर लापरवाही जारी 

उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में खुले 'मौत के गड्ढे' लगातार लोगों की जान ले रहे हैं. बीती 25 जुलाई की शाम को ही नॉलेज पार्क-2 की कलाधाम सोसाइटी में ट्यूबवेल के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे और पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. दुखद बात ये है कि इस मासूम की जान जाने के बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दर्जनों खुले नाले और बिना बैरिकेड वाले गड्ढे जस के तस बने हुए हैं, जो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं. 

इस साल ऐसे हादसों में गई 4 जानें 

प्रशासनिक लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है. अगर हम पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो पता चलता है कि अधिकारियों की इस अनदेखी ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली हैं.

17 जनवरी- सेक्टर 150, नोएडा

27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार घने कोहरे के बीच सड़क किनारे खोदे गए 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी. इस गड्ढे पर न तो कोई बैरिकेडिंग थी और न ही रिफ्लेक्टर या स्ट्रीट लाइट. युवराज अपनी डूबती कार की छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन समय पर मदद न मिलने से उनकी जान चली गई. 

इस मामले में जनता के भारी आक्रोश के बाद यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. को पद से हटा दिया और मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया. साथ ही प्लॉट के मालिक और बिल्डर फर्म के दो डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया. 

Noida

14 फरवरी - दलेलगढ़ गांव, ग्रेटर नोएडा

खुदाई के बाद खुले छोड़ दिए गए एक पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. जमीन को निजी स्वामित्व वाली बताकर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं की.

15 जून - दनकौर, ग्रेटर नोएडा

फरीदाबाद के एक अस्पताल में मैनेजर 45 वर्षीय अतुल कुमार जोशी रात के समय बाइक से जा रहे थे. मंझावली पुल के पास अधूरी एयरपोर्ट-लिंक रोड के अंत में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में उनकी बाइक जा गिरी. वह रात भर वहीं पड़े रहे और अगली सुबह उनका शव मिला. जनता के विरोध के बाद पुलिस ने सिर्फ जांच शुरू की और प्रशासन ने खानापूर्ति के लिए 'रोड क्लोज' का साइनबोर्ड टांग दिया. 

Noida

25 जुलाई - कलाधाम सोसाइटी, नॉलेज पार्क-2

6 साल का अव्यान सूर्या अपने घर के पास खेलते समय ट्यूबवेल बोरिंग के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया. इस गड्ढे के चारों तरफ कोई सुरक्षा घेरा या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था. मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. 

सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में सभी हादसा संभावित स्थानों की पहचान कर उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश प्राधिकरणों को दिए थे. इसके बाद प्राधिकरणों ने टीमों को मौके पर भेजकर ऐसे स्थानों को चिह्नित करने का दावा भी किया. हालांकि, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुई घटनाओं ने इन दावों और प्राधिकरण की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई अभी भी अधूरी है. 

noida

कब तय होगी बड़े अफसरों की जवाबदेही?   

हर हादसे के बाद एक ही घिसा-पिटा ढर्रा देखने को मिलता है. घटना होती है, मीडिया में खबरें बनती हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, और प्रशासन निचले स्तर के कर्मचारियों या ठेकेदारों पर कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेता है. सवाल ये है कि आखिर निर्माण स्थलों और सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षा मानकों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन बड़े अधिकारियों की है, उन्हें हमेशा बख्श क्यों दिया जाता है?

सड़कों पर ये जानलेवा गड्ढे और खुले नाले यह साबित करने के लिए काफी हैं कि अथॉरिटी के लिए आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है. क्या स्मार्ट सिटी और हाई-टेक शहरों का सपना देखने वाले इस तंत्र के पास सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कोई ठोस योजना नहीं है? जब तक लापरवाही बरतने वाले शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सख्त और सीधी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे गड्ढे खुदते रहेंगे और अव्यान व युवराज जैसे मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे. 

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