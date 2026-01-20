कौन है अभय कुमार? जिसे नोएडा इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में किया गया गिरफ्तार

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) भानु भास्कर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है.

ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है. अभय नॉलेज पार्क में स्थित एक रियल एस्टेट MZ विशटाउन का मालिक हैं. इंजीनियर की मौत के मामले में उनकी भूमिका सामने आई है. जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने इस मामले में बिल्डर एमजेड बिसटाउन और लोटस ग्रीन पर नामजद FIR दर्ज की है. जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही और जिम्मेदारी तय होने के बाद पुलिस ने अभय कुमार को अरेस्ट किया है.

बता दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) भानु भास्कर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है. टीम में मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी और लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता अजय वर्मा भी शामिल हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम तथ्य का खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, युवराज की मौत दम घुटने से हुई थी. इसके साथ ही रिपोर्ट में हार्ट फेलियर यानी कार्डियक अरेस्ट को भी मौत का कारण बताया गया है.

PM रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई. यह घटना शनिवार रात की है, जब नोएडा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी. जिस बेसमेंट में युवराज की कार गिर गई थी, वहां पानी भरा हुआ था. पानी बर्फ की तरह ठंडा था. जिसमें युवराज काफी देर तक ठुठरते रहे.

2 घंटे ठंडे पानी में फंसी रही कार

परिवार के कहना है कि वह लगभग 2 घंटे तक पानी के बीच फंसी अपनी कार पर खड़ा रहकर मदद का इंतजार करता रहा. लेकिन मदद के लिए नहीं आया. इस दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. पुलिस सूत्रों का कहना है कि लंबे समय तक ठंडे पानी के संपर्क में रहने, अत्यधिक ठंड और मानसिक तनाव के कारण युवराज की तबीयत बिगड़ गई.

आशंका जताई जा रही है कि मदद में हो रही देरी से वह घबराहट का शिकार हो गया और इसी घबराहट के बीच उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.