FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी, पहले चरण की अधिसूचना जारी की गई, लोगों को मकान की जानकारी देनी होगी | जनगणना के लिए लिस्ट में 33 सवाल शामिल | मुस्लिम पक्ष पर हमले का लगाया आरोप, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मध्यप्रदेश के उज्जैन में 2 पक्षों में विवाद, उज्जैन जिले की तराना तहसील का मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Homeभारत

भारत

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

Noida Engineer Death Case: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक युवराज जिंदा थे. वह फोन का फ्लैश जलाकर बार-बार रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे रहे थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 09:26 PM IST

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

Noida Engineer Death Case

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नोएडा के सेक्टर-150 में पानी भरे गड्डे में जान गंवाने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का आखिरी वीडियो सामने आया है. जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में युवराज अपनी जिंदगी बचाने के लिए मदद की गुहार लगाता दिखा. वह घने कोहरे के बीच गाड़ी की छत पर खड़ा होकर मोबाइल का फ्लैश जलाकर बार-बार इशारा करता है, लेकिन रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए आग ही नहीं बढ़ पा रही थी.

वीडियो में रेस्क्यू करने वालों की आवाज सुनाई दे रही है. जिसमें वह युवराज से शांत रहने के लिए कह रहे हैं. युवराज बार-बार मोबाइल का फ्लैश जलाकर बाहर निकालने के लिए गुहार लगाता दिखता है. हालांकि, इस वीडियो क्लिप को 'डीएनए हिंदी' वेरिफाई नहीं करता है.

2 घंटे ममद के लिए संघर्ष करता रहा युवराज
यह वीडियो क्लिप उस घटना की जांच के बीच आई है, जिसमें 16-17 जनवरी की रात इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा के सेक्टर-150 में एक गहरे पानी के गड्ढे में कार गिर गई थी. यह गड्ढा निर्माणधीन साइट के पास कई सालों से खुला पड़ा था. इसके सामने कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी. युवराज रात में गुरुग्राम से घर लौट रहे थे. लेकिन घने कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी सीधा गड्ढे में जा गिरी. वह करीब 2 घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करते रहा.

आखिरी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक युवराज जिंदा थे. वह फोन का फ्लैश जलाकर बार-बार रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे रहे थे. बचावकर्मियों ने कई बार रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बचावकर्मी रस्सी लेकर अंदर भी घुस रहा था, लेकिन अंधेरा और गहरा गड्ढा होने की वजह से वह वापस लौट आया.

वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचावकर्मियों के पास संसाधनों की कमी थी. अगर सही तरीके से बचाव ऑपरेशन चलाया जाता तो युवराज को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था. इस घटना से नोएडा प्रशासन और बिल्डरों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
MORE
Advertisement