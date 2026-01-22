युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

Noida Engineer Death Case: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक युवराज जिंदा थे. वह फोन का फ्लैश जलाकर बार-बार रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे रहे थे.

नोएडा के सेक्टर-150 में पानी भरे गड्डे में जान गंवाने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का आखिरी वीडियो सामने आया है. जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में युवराज अपनी जिंदगी बचाने के लिए मदद की गुहार लगाता दिखा. वह घने कोहरे के बीच गाड़ी की छत पर खड़ा होकर मोबाइल का फ्लैश जलाकर बार-बार इशारा करता है, लेकिन रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए आग ही नहीं बढ़ पा रही थी.

वीडियो में रेस्क्यू करने वालों की आवाज सुनाई दे रही है. जिसमें वह युवराज से शांत रहने के लिए कह रहे हैं. युवराज बार-बार मोबाइल का फ्लैश जलाकर बाहर निकालने के लिए गुहार लगाता दिखता है. हालांकि, इस वीडियो क्लिप को 'डीएनए हिंदी' वेरिफाई नहीं करता है.

2 घंटे ममद के लिए संघर्ष करता रहा युवराज

यह वीडियो क्लिप उस घटना की जांच के बीच आई है, जिसमें 16-17 जनवरी की रात इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा के सेक्टर-150 में एक गहरे पानी के गड्ढे में कार गिर गई थी. यह गड्ढा निर्माणधीन साइट के पास कई सालों से खुला पड़ा था. इसके सामने कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी. युवराज रात में गुरुग्राम से घर लौट रहे थे. लेकिन घने कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी सीधा गड्ढे में जा गिरी. वह करीब 2 घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करते रहा.

आखिरी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक युवराज जिंदा थे. वह फोन का फ्लैश जलाकर बार-बार रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे रहे थे. बचावकर्मियों ने कई बार रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बचावकर्मी रस्सी लेकर अंदर भी घुस रहा था, लेकिन अंधेरा और गहरा गड्ढा होने की वजह से वह वापस लौट आया.

#Noida Techie Drowning Case: Fresh Video Shows 27-Year Old #YuvrajMehta Kept His #flashlight On Pleading For Help



- A disturbing #video has emerged from Noida’s Sector 150 involving a 27-year-old tech professional, Yuvraj Mehta.



- The white dot visible in the #viralvideo is… pic.twitter.com/Fq3RlvxpJ9 January 22, 2026

वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचावकर्मियों के पास संसाधनों की कमी थी. अगर सही तरीके से बचाव ऑपरेशन चलाया जाता तो युवराज को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था. इस घटना से नोएडा प्रशासन और बिल्डरों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

