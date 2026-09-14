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भारत

आकृति चौधरी को मुआवजा देने के HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचीं DM मेधा रूपम, बोलीं- मेरी सैलरी से कटेंगे 5 लाख रुपये...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए कहा था कि उनकी हिरासत राज्य सरकार की ओर से गढ़ी कहानी पर आधारित थी.

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Neelam

Updated : Sep 14, 2026, 03:10 PM IST

आकृति चौधरी को मुआवजा देने के HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचीं DM मेधा रूपम, बोलीं- मेरी सैलरी से कटेंगे 5 लाख रुपये...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं डीएम मेधा रूपम (Image Source: ANI/Facebook)

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  • नोएडा प्रदर्शन में हिंसा भड़काने की आरोपी आकृति चौधरी के मुआवजे की राशि डीएम की सैलरी से काटने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • आकृति चौधरी को हिरासत में लेने के आदेश और तरीके पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
  • कोर्ट ने कहा था- बिना किसी ठोस सबूत के बगैर कुछ सोचे-समेझे आदेश पारित किया गया
  • कोर्ट ने आकृति चौधरी को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर भी जताई थी आपत्ति

अपनी सैलरी से डीयू स्टूडेंट आकृति चौधरी को पांच लाख रुपये देने के निर्देश के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अप्रैल में नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में डीयू से ग्रेजुएट आकृति चौधरी को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके खिलाफ आकृति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दाखिल की थी. आकृति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको हिरासत में लेने के तरीके और प्रक्रिया पर नाराजगी जताई थी और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था.

डीएम की सैलरी से मुआवजे की रकम काटने का दिया था गया निर्देश

हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की रिहाई का आदेश देते हुए यह भी निर्देश दिया था कि उन्हें पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और यह रकम जिलाधिकारी और आकृति को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की सैलरी से काटी जाएगी. दो सितंबर को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.

आकृति को हिरासत में लेने के आदेश और तरीके पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए कहा था कि उनकी हिरासत राज्य सरकार की ओर से गढ़ी कहानी पर आधारित थी. कोर्ट ने मेधा रूपम की ओर से पारित किए गए हिरासत आदेश के तौर-तरीकों की कड़ी आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि लापरवाह नौकरशाही का लगातार मनमाना रवैया उत्तर प्रदेश को एक ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ में बदल सकता है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा था कि लगातार आकृति को हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा था कि बिना किसी ठोस आधार के बगैर कुछ सोचे समझे हिरासत का आदेश पारित कर दिया गया.

क्या बोला था हाईकोर्ट?

जब किसी शासन व्यवस्था या प्रशासन में नौकरशाही इतनी निरंकुश और दमनकारी हो जाए कि वह नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे, तो उसे 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' कहा जाता है. हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया और निर्देश दिया कि यह राशि हिरासत आदेश पारित करने वाली मेधा रूपम और थाना प्रभारी तक इसके लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी दूसरे मामले में आकृति चौधरी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.

यह भी पढ़ें:- 'मेरा दोस्त चला रहा था गाड़ी', गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने के बाद कार मालिक का बयान

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