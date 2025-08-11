हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

बच्चों की देखभाल के लिए बना डे केयर में एक मेड ने ही 15 माह की मासूम के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी. मेड ने बच्ची की पिटाई करने से लेकर उसे जमीन पर कई बार पटका. उसकी ये हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई.

उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा में एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता की वीडियो सामने आई है. यह बर्बाता बच्ची का देखभाल करने के लिए रखी गई महिला ने ही की है. सीसीटीवी में डे केयर की मेड बच्ची की पिटाई और उसे जमीन पर पटकते हुए दिख रही है. इतना ही नहीं उसने बच्ची को कई जगहों पर दांतों से काट लिया. पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मेड की हरकतों को देखकर हर कोई हैरान है.

दरअसल मामला, नोएडा के सेक्टर 137 स्थि​त पारस टियरा सोसायटी का है. यहां एक दंपति ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे डे केयर छोड़ा था. यह डे केयर सोसायटी में मौजूद है. यहां 15 महीने की मासूम की देखभाल के लिए रखी गई मेड ने ही उसके साथ बर्बरता शुरू कर दी. आरोपी मेड ने मासूम बच्ची को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिये, उसे जमीन पर पटका, दांत से काटा और प्लास्टिक की बेल्ट से पीटा. इसके बाद उसका सिर कई बार दीवार में मारा. यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रहा है.

सीसीटीवी में दिखी मेड की बर्बरता

जब मां ने डे केयर से अपनी बच्ची को लिया तो वह लगातार रोना जारी रहा. बच्ची तबियत बिगड़ी तो मां ने उसके शरीर को देखा. यहां जख्म के निशान थे. डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि उसे दांत से काटा गया है. बच्ची की मां संदेह होने पर डेयर सेंटर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज चेक कराने का दबाव बनाया. सीसीटीवी फुटेज में मेड बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई. वह उसे पिट रही थी. बच्ची को जमीन पर पटक रही है. उसे दीवार से मार रही है.

— Nitin Sharma (@NitinSPatrika) ugust 11, 2025

डे केयर मालिक और मेड की बदतमीजी

बच्ची की मां ने जब डे केयर मालिक और मेड से बच्ची के साथ इस तरह की बर्बरता पर कार्रवाई बात कही तो वह भड़क गये. डे केयर मालिक के साथ ही मेड ने बच्ची की मां के साथ बदतमीजी की. इसके बाद महिला सोसायटी के अन्य लोगों के साथ थाने पहुंची. यहां उन्होंने थाना सेक्टर 142 में आरोपी मेड के खिलाफ शिकायत दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.