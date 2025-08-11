प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा
Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश
Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर
High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...
शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...
हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो
अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा
Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?
भारत
बच्चों की देखभाल के लिए बना डे केयर में एक मेड ने ही 15 माह की मासूम के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी. मेड ने बच्ची की पिटाई करने से लेकर उसे जमीन पर कई बार पटका. उसकी ये हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई.
उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा में एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता की वीडियो सामने आई है. यह बर्बाता बच्ची का देखभाल करने के लिए रखी गई महिला ने ही की है. सीसीटीवी में डे केयर की मेड बच्ची की पिटाई और उसे जमीन पर पटकते हुए दिख रही है. इतना ही नहीं उसने बच्ची को कई जगहों पर दांतों से काट लिया. पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मेड की हरकतों को देखकर हर कोई हैरान है.
दरअसल मामला, नोएडा के सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा सोसायटी का है. यहां एक दंपति ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे डे केयर छोड़ा था. यह डे केयर सोसायटी में मौजूद है. यहां 15 महीने की मासूम की देखभाल के लिए रखी गई मेड ने ही उसके साथ बर्बरता शुरू कर दी. आरोपी मेड ने मासूम बच्ची को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिये, उसे जमीन पर पटका, दांत से काटा और प्लास्टिक की बेल्ट से पीटा. इसके बाद उसका सिर कई बार दीवार में मारा. यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रहा है.
जब मां ने डे केयर से अपनी बच्ची को लिया तो वह लगातार रोना जारी रहा. बच्ची तबियत बिगड़ी तो मां ने उसके शरीर को देखा. यहां जख्म के निशान थे. डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि उसे दांत से काटा गया है. बच्ची की मां संदेह होने पर डेयर सेंटर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज चेक कराने का दबाव बनाया. सीसीटीवी फुटेज में मेड बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई. वह उसे पिट रही थी. बच्ची को जमीन पर पटक रही है. उसे दीवार से मार रही है.
— Nitin Sharma (@NitinSPatrika) ugust 11, 2025
बच्ची की मां ने जब डे केयर मालिक और मेड से बच्ची के साथ इस तरह की बर्बरता पर कार्रवाई बात कही तो वह भड़क गये. डे केयर मालिक के साथ ही मेड ने बच्ची की मां के साथ बदतमीजी की. इसके बाद महिला सोसायटी के अन्य लोगों के साथ थाने पहुंची. यहां उन्होंने थाना सेक्टर 142 में आरोपी मेड के खिलाफ शिकायत दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.