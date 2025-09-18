Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Homeभारत

भारत

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

नोएडा में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया और 1.70 करोड़ रुपये ठग लिये. ठगों ने सेवानिवृत्त अधिकारी को नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर दो बार में रकम ट्रांसफर कराई.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 18, 2025, 06:22 AM IST

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

Cyber Fraud News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Cyber Fraud News: साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त अधिकारी को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी. रिटायर्ड ऑफिसर को जेट एयरवेज के सह-संस्थापक नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ठगी का शिकार बनाया. सेवानिवृत्त अधिकारी से 6 दिनों में 1.70 करोड़ की रकम ट्रांसफर कराई. जब पीड़ित को इन लोगों पर शक हुआ तो उसने साइबर क्राइम थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस जांच में लगी हुई है. पुलिस खातों की डिटेल निकाल रही है जिस खाते में पीड़ित ने पैसे जमा किये थे.

9 सितंबर को अनजान नंबर से आया था फोन

साइबर ठगों का शिकार हुए ओमप्रकाश श्रीवास्तव की उम्र 80 वर्ष है. वह नोएडा के सेक्टर 62 में रहते हैं. उनके पास नौ सितंबर को ठगों का कॉल आया था. ठगों ने ओमप्रकाश श्रीवास्तव को कहा की, उनके नंबर से उत्पीड़न कर गाली-गलौज की जाती है लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया. इसके बाद नंबर ब्लॉक करने की धमकी दी. जिस पर ठगों ने मुंबई पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होने की बात इसके बाद ओमप्रकाश श्रीवास्तव के पास फोन आया और वह घबरा गए.

यह भी पढ़ें - दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

मुंबई पुलिस की धमकी दी

क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए मुंबई पुलिस से बात करने के लिए कहा और कॉल को ट्रांसपर किया. वीडियो कॉल पर एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर बैठा था. उस फर्जी पुलिसकर्मी ने ओमप्रकाश श्रीवास्तव को डराया कि, जेट एयरवेज के सह-संस्थापक नरेश गोयल के साथ उनका नाम मनी लांड्रिंग में उनका नाम है. सीबीआई इसकी जांच कर रही है. इसके बाद आइपीएस विजय खन्ना के बारे में बताया. विजय खन्ना वीडियो कॉल से जुड़े और 25 लाख रुपए नरेश गोयल को भेजने का जिक्र था.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच

शातिरों ने ओमप्रकाश श्रीवास्तव को एक ऐप डाउनलोड कराया और वीडियो कॉल के जरिए जांच करनी शुरू की. वीडियो कॉलिंग पर कोर्ट रूम में जज की सुनवाई करने की तस्वीर दिखाई और उन्हें डराया. इस तरह डरा धमका कर दो बार में 1.70 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए. इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है. जैसे ही इन शातिर साइबर ठगों के खिलाफ कुछ लिंक मिलेंगे इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE