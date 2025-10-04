UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर
भारत
अधिकारियों कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास के लिए निर्धारित भूमि का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए और उसे सट्टेबाजी के लिए बेकार न रखा जाए.
नोएडा अथॉरिटी ने खाली पड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि 12 साल की समय सीमा के अंदर खाली पड़े अपने आवासीय भूखंडों पर घर नहीं बनाया तो उसका मालिकाना हक खत्म कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, उनको भी अगले 6 महीने में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा.
नोएडा अथॉरिटी की 219वीं बोर्ड बैठक यह फैसला लिया है. अधिकारियों कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास के लिए निर्धारित भूमि का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए और उसे सट्टेबाजी के लिए बेकार न रखा जाए.
इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खाली पड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों का आवंटन रद्द करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग को निर्देश दिया था. निर्देश में कहा गया कि आवंटित 3 साल से जिन भी इंडस्ट्रियल प्लॉटों पर निर्माण नहीं किया गया है. उनको रद्द किया जाए. प्राधिकरणों को अपने-अपने एरिया में ऐसे प्लॉटों को चिन्नित करने के लिए कहा था.
अधिकारियों ने 17 ऐसे प्लॉट्स की पहचान की है, जिनपर 12 साल से काम अधूरा है. इनमें से 9 पर तो निर्माण कार्य एक ईंट भी नहीं शुरू हुआ है. जबकि 1,500 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर केवल एक कमरा, रसोई, टॉयलेट और बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है. ताकि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेकर उसे बेचा जा सके.
अधिकारियों का कहना है कि मूलभूत निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ही प्राधिकरण कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. लेकिन कुछ मालिक गलत तरीके से हासिल कर लेते हैं.
