Noida Accident: बेकाबू BMW ने रॉन्ग साइड से आकर मारी टक्कर, स्कूटी पर सवार मासूम की मौत

Noida Accident: उत्तर प्रदेश के नोएडा में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पांच साल की बच्ची की जान चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची के परिजन उसे इलाज के लिए चाइल्ड पीजीआई लेकर जा रहे थे. सेक्टर 45 सदरपुर खजूर कॉलोनी निवासी गुल मोहम्मद अपनी बेटी आयत को स्कूटी पर लेकर अस्पताल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार BMW ने रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी. हादसे में बच्ची की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

दरअसल, जैसे ही उनकी स्कूटी गेट नंबर तीन के पास पहुंची, हरियाणा नंबर प्लेट वाली BMW 520D कार ने रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आकर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, कार ड्राइवर तेज गति में था और बेहद लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुल मोहम्मद, आयत और राजा सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए. स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने आयत को मृत घोषित कर दिया, जबकि गुल मोहम्मद और राजा का इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: Mansa Devi Temple Stampede: हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 6 की मौत और कई के दबे होने की आशंका

Noida, Uttar Pradesh: A speeding car collided with a scooter carrying two men and a 5-year-old girl, who died in the accident. Two were seriously injured. Police have arrested the two men driving the car pic.twitter.com/7o9toMf5hs