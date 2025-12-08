माफिया सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाया फैसला

कोर्ट ने माफिया सुंदर भाटी सहित कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 9-9 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

उत्तर प्रदेश DGP द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्‍विक्‍शन' के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में थाना कासना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के बाद एक बड़े गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

कोर्ट ने माफिया सुंदर भाटी सहित कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 9-9 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

सुंदर भाटी के खिलाफ नोएडा के कासना थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. दोषी पाए गए आरोपियों में सुंदर भाटी निवासी घंघोला थाना कासना, सिंहराज निवासी रामपुर माजरा थाना दनकौर, विकास पंडित निवासी रिठौरी थाना दादरी, योगेश निवासी दादूपुर थाना दनकौर, ऋषिपाल निवासी घंघोला थाना कासना, बॉबी उर्फ शेरसिंह निवासी खेड़ा भनौता थाना सूरजपुर, सोनू निवासी खेड़ा भनौता थाना सूरजपुर, यतेंद्र चौधरी निवासी चिपियाना थाना बिसरख, अनूप भाटी निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर और दिनेश भाटी निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर शामिल हैं.

अदालत का यह फैसला न सिर्फ गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि संगठित अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्‍विक्‍शन' के तहत गंभीर अपराधों में शामिल, माफिया घोषित या गैंगस्टर एक्ट में आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है.

