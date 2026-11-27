UP Assembly Election 2027: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि योगी जी ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, और यह तारीफ के काबिल है. वह एक काबिल इंसान हैं. हम भी योगी जी से बहुत प्यार करते हैं.

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने तो अपना चुनावी घोषणापत्र भी जारी कर दिया है. इन सबके बीच शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है. संजय राउत ने उन्हें एक काबिल लीडर बताया और भरोसा जताया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ज्यादातर MLA का उन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा.

क्या बोले संजय राउत?

राउत का यह बयान 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में BJP की लीडरशिप और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बढ़ती राजनीतिक चर्चाओं के बीच आया है. शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि आदित्यनाथ का खुद को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का फैसला काबिले-तारीफ है और उन्होंने कहा कि उन्हें UP के मुख्यमंत्री की लीडरशिप पर भरोसा है.

काबिल इंसान हैं योगी

राउत ने कहा, 'योगी जी ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, और यह तारीफ के काबिल है. वह एक काबिल इंसान हैं. हम भी योगी जी से बहुत प्यार करते हैं.' उन्होंने आगे आदित्यनाथ को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक बताया और कहा कि BJP नेता उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने रहेंगे. राउत ने कहा, 'अगर योगी नहीं, तो उत्तर प्रदेश नहीं. योगी जी उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे.'

पार्टी नेताओं के समर्थन से उम्मीद

2027 के चुनावों से पहले संजय राउत ने योगी की लीडरशिप का समर्थन करते हुए कहा कि UP के मुख्यमंत्री को भरोसा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ का मानना ​​है कि आने वाले चुनावों में बड़ी संख्या में BJP उम्मीदवार जीतेंगे और जब पार्टी की विधानसभा अपना नेता चुनने के लिए बैठक करेगी तो वे उनका समर्थन करेंगे. राउत ने बताया कि विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है. संजय राउत ने कहा कि आदित्यनाथ को भरोसा है कि चुने हुए MLA उनका समर्थन करेंगे.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "If Yogi ji has declared himself (as CM face), it is commendable. He is a capable man, and we too love Yogi ji. Yogi ji is a face of Hindutva that stands at the very top, and if there is no Yogi, there is no UP. If Yogi ji has said this, then he has full confidence that his party will win a majority in Uttar Pradesh and that the majority of MLAs elected will support him..." November 26, 2026

हर पार्टी में होता है मतभेद

संजय राउत ने BJP के अंदर नाराजगी की खबरों को भी कम करके बताया और कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों में मतभेद और नाराजगी आम बात है. उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन यह उम्मीद नहीं कर सकता कि हर मेंबर उसकी लीडरशिप से खुश होगा और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने BJP की अपनी टॉप लीडरशिप का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, 'क्या मोदी जी की पार्टी में हर कोई उनसे खुश रहता है? क्या अमित शाह जी की पार्टी में हर कोई उनसे खुश है? ऐसा नहीं है.' राउत की यह बात ऐसे समय में आई है जब 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में BJP की लीडरशिप प्लान पर सवाल उठ रहे हैं.