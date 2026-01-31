महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा के शपथग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं: शरद पवार

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी खबरों के बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं हैं.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी खबरों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने इस घटनाक्रम से स्वयं को अलग करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें इसकी ‘‘कोई जानकारी नहीं’’ है.

दोनो गुटों को एकजुट करना अजित पवार की इच्छा थी

पवार ने साथ ही कहा कि उनके दिवंगत भतीजे अजित पवार ने राकांपा गुटों के बीच विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी.शरद पवार ने बारामती में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राकांपा के गुटों को एकजुट करना अजित पवार की इच्छा थी और वह इसे लेकर आशावादी थे.

शपथ ग्रहण के संबंध में हमसे कोई चर्चा नहीं की गई

जब उनसे पूछा गया कि क्या पवार परिवार से कोई शपथग्रहण समारोह में शामिल होगा तो उन्होंने कहा, ‘हमें शपथग्रहण के बारे में पता नहीं है. हमें खबरों से इसकी जानकारी मिली. शपथग्रहण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है.’ उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने ही लिया होगा और इस संबंध में उनसे कोई चर्चा नहीं की गई.

मुझे शपथग्रहण समारोह की जानकारी नहीं है- शरद पवार

शरद पवार ने कहा, ‘मुझे शपथग्रहण समारोह की जानकारी नहीं है. मुझे यह भी नहीं पता है कि यह आज होने वाला है. शपथग्रहण समारोह के बारे में मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई. शायद उनकी पार्टी (राकांपा) ने यह फैसला किया होगा. प्रफुल्ल पटेल एवं सुनील तटकरे के नाम सामने आए हैं और पता चला है कि उन्होंने पहल की है. हो सकता है कि उन्होंने पार्टी के भीतर ही यह फैसला किया हो.’

अजित पवार के बेटे ने शरद पवार से की मुलाकात

राकांपा (शप) प्रमुख ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को शायद लगा होगा कि अजित पवार के निधन के बाद किसी को यह पद संभालना चाहिए.अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने गोविंदबाग स्थित शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस दौरान राकांपा (शप) की नेता एवं सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार और युगेंद्र पवार भी उपस्थित थे.

सुनेत्रा के शनिवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना

इससे पहले दिन में, सुनेत्रा पवार अपने छोटे बेटे जय पवार के साथ मुंबई रवाना हुईं. राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा के शनिवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है और वह मंत्रिमंडल में अजित पवार की जगह लेंगी. अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में मौत के बाद राकांपा नेताओं के एक समूह ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में पवार के पास रहा पद उनकी पत्नी को दिया जाए.

दुर्घटना ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया

शरद पवार ने दावा किया कि अजित पवार और राकांपा (शप) नेता जयंत पाटिल पिछले चार महीनों से बातचीत कर रहे थे और विचार-विमर्श का नेतृत्व कर रहे थे लेकिन दुर्घटना ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया.

उन्होंने कहा, ‘हम अजित को वापस नहीं ला सकते. हमने उन्हें खो दिया है. अब हमें देखना होगा कि इस स्थिति में क्या किया जाए.’

यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी

शरद पवार ने कहा कि दोनों गुटों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति बन गई थी और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी. उन्होंने कहा, ‘विलय पर निर्णय की घोषणा 12 फरवरी को होनी थी. अजित ने यह तारीख दी थी लेकिन दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना हो गई.’

जब उपमुख्यमंत्री पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम हुआ प्रस्तावित

जब उनसे पूछा गया कि क्या उपमुख्यमंत्री पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किए जाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया गया था तो शरद पवार ने कहा, ‘किस तरह का विश्वास? उनकी पार्टी अलग है. हमारी पार्टी अलग है.’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने घटनाक्रम में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की संलिप्तता के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से भी इनकार किया.

विमान हादसे को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर शरद पवार ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जांच शुरू कर दी है और वह सभी पहलुओं की पड़ताल करेगा.

भाषा के इनपुट के साथ

