Delhi Vehicles Ban: दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट के बगैर नहीं मिलेगा पेट्रोल, इन गाड़ियों पर लगा बैन, ₹7 लाख कटेगा चालान

Delhi Vehicles Ban: दिल्ली सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए राजधानी में BS-6 डीजल से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है. सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को चलाने की अनुमति होगी.
Delhi BS6 Vehicles Ban: देश की राजधानी दिल्ली में गैस चैंबर बनी हुई है. आज (16 दिसंबर) प्रदूषण में बीते दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगिरी में बना हुआ है. इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि राजधानी में वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के बगैर किसी भी गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह नियम 18 दिसंबर से लागू होगा. अगर कोई गाड़ी बगैर PUCC के पकड़ी गई तो उसका 7 लाख रुपये का चालान काटा जाएगा.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए राजधानी में BS-6 डीजल से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. वाहन भी जब्त किए जाएंगे.
सिरसा ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन 9-10 महीने में कोई भी सरकार प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती. लेकिन दिल्ली यह बताना चाहता हूं कि AAP सरकार से हमने बेहतर हर दिन का AQI कम किया है. इसी तरह आगे भी कम करते जाएंगे और दिल्ली की हवा को साफ कर देंगे.
Only BS-VI vehicles from outside Delhi to be permitted to enter from Thursday: Environment minister Sirsa. pic.twitter.com/rJQRAwKzof— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि राजधानी के अंदर प्रदूषण के हालत फेयर स्टेज पर हैं. पिछले 10 साल से इसी स्टेज पर है. पिछले साल 380 था, जो अब 363 है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ को 15M करम करने में सफल रही है. 202 एकड़ में से अब 45 एकड़ साफ हो चुका है.
