भारत

दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों पर लग जाएगी ब्रेक, न पेट्रोल मिलेगा न डीजल, ANPR मशीन से निगरानी

No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी है. राजधानी में इन वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा.

