No Confidence Motion: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष, जानिए कब और कैसे लाया जाता है प्रस्ताव

बजट सत्र में हंगामे के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. आइए जानते हैं कब और कैसे लाया जाता है यह प्रस्ताव.

संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव इतना तेज है कि कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है. इसी बीच विपक्ष की ओर से एक बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. हालांकि, मौजूदा संख्या बल को देखते हुए इस प्रस्ताव का पास होना मुश्किल माना जा रहा है.

मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों की अहम बैठक

दरअसल, बजट सत्र के दौरान संसद में जारी गतिरोध अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. सोमवार, 9 फरवरी की सुबह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. बैठक के दौरान संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति और आगे के कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई.

सूत्रों के अनुसार, इसी बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विकल्प पर भी विचार किया गया. विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही के संचालन में पक्षपात हो रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है. इसी नाराजगी के चलते विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ इस असाधारण कदम पर मंथन किया. बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. इसके बाद जब विपक्षी सांसद संसद परिसर पहुंचे तो उन्होंने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया. हाथों में पोस्टर लिए सांसदों ने नारेबाजी की और संदेश दिया कि निलंबन या कार्रवाई से वे चुप नहीं बैठेंगे.

आर्टिकल 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान

इस बीच यह समझना जरूरी है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है. भारतीय संविधान के आर्टिकल 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है. हालांकि इसे आम भाषा में 'अविश्वास प्रस्ताव' कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव होता है. संसदीय नियमों के अनुसार, ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. यह प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय को सौंपा जाता है. इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कम से काम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है. इस अवधि में सदन को प्रस्ताव की सूचना दी जाती है.

क्या है विपक्ष की रणनीति

जब प्रस्ताव पर चर्चा का दिन तय होता है, तो उस दिन सदन की अध्यक्षता स्पीकर नहीं करते. उनकी जगह डिप्टी स्पीकर या सदन का कोई अन्य सदस्य कार्यवाही संचालित करता है. चर्चा पूरी होने के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है. यदि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में होता है, तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है. हालांकि मौजूदा राजनीतिक हालात में विपक्ष के पास इतना संख्या बल नहीं है कि वह इस प्रस्ताव को पारित करवा सके. इसी वजह से कई राजनीतिक जानकार इसे एक प्रतीकात्मक कदम मान रहे हैं, जिसका मकसद सरकार और स्पीकर पर दबाव बनाना है. गौरतलब है कि, अब तक भारतीय संसदीय इतिहास में किसी भी लोकसभा स्पीकर को इस प्रक्रिया के जरिए पद से नहीं हटाया गया है.

