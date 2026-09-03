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'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

जस्टिस झिंगन ने कहा कि वह इस मामले पर बहस के लिए कोई दूसरी तारीख तय करेंगे और सुझाव दिया कि इस बीच, सदस्य अपना जवाब संपदा अधिकारी के विचारार्थ दाखिल करें.

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Neelam

Updated : Sep 03, 2026, 06:37 PM IST

'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

दिल्ली हाईकोर्ट (Image Source: PTI)

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केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली जिमखाना क्लब को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं जाएगी. गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार ने यह जानकारी दी और बताया कि 16 सितंबर तक फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है. सफदरजंग रोड पर 27.3 एकड़ जमीन पर दिल्ली जिमखाना क्लब है, इसके सदस्य विजय खुराना समेत कुछ और लोगों ने सरकार के उस नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए इसे खाली करने को कहा गया है.

जस्टिस अवनीश झिंगन इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे. केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, 'हम कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन पहले का बयान लागू रहेगा. हम (अगली तारीख तक) कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे.' विजय खुराना की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज और दलीलें दाखिल हो चुकी हैं और बेदखली के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने के मामले पर सुनवाई होनी है. हालांकि, जस्टिस झिंगन ने कहा कि वह इस मामले पर बहस के लिए कोई दूसरी तारीख तय करेंगे और सुझाव दिया कि इस बीच, सदस्य अपना जवाब संपदा अधिकारी के विचारार्थ दाखिल करें.

जज ने कहा, 'मैं यह करना चाहता हूं कि इस (अंतरिम राहत) मामले में आगे बढ़ने से पहले, संपदा अधिकारी इस मुद्दे को देखें... कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या वह आगे बढ़ सकते हैं...' उन्होंने कहा, 'प्राधिकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब क्षेत्राधिकार का मामला ही लंबित है, तो उन्हें नोटिस पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं.' अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि संपदा अधिकारी क्लब सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाएं और उनके समक्ष दिया जाने वाला कोई भी जवाब हाईकोर्ट में उनके मामले पर बिना किसी पूर्वाग्रह के होना चाहिए.

कोर्ट ने वादी पक्ष के वकील को निर्देश लेने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी. इन याचिकाओं में भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) के संपदा अधिकारी की ओर से क्लब के प्रबंधन को 29 जून को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. यह नोटिस क्लब को मौजूदा स्थान से हटाने के लिए जारी किया गया था.

विजय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाएं उस लंबित मुकदमे का हिस्सा हैं, जो 22 मई के उस आदेश के बाद दायर किया गया था. इसमें रक्षा बुनियादी ढांचा को मजबूत और सुरक्षित करने के आधार पर क्लब का स्थाई पट्टा खत्म कर दिया गया था और पांच जून तक जमीन खाली करने को कहा गया था.

 

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