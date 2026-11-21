Nitish Setu Bihar: पुल के शुरू होने से राघोपुर दियारा के लोगों को बड़ा फायदा होगा. इस इलाके के लोगों को लंबे समय से पटना आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

नीतीश सेतु शुरू होने से बिहार के 8 जिलों को फायदा होगा

सेतु से कनेक्ट 10 किलोमीटर की एप्रोच रोड भी बनाई गई है

Nitish Setu Bihar: बिहार में गंगा नदी पर बने 6 लेन 'नीतीश सेतु' का 21 नवंबर (शनिवार) को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया. इसके साथ ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया. इस पुल का फायदा खासकर उत्तर और दक्षिण बिहार के लोगों को मिलेगा. यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ेगा. पुल के शुरू होने से पटना से वैशाली का सफर करीब 20 से 25 मिनट में पूरा हो सकेगा.

इस पुल की कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है. परियोजना में गंगा पर बना 9.7 किलोमीटर का मेन पुल और 10 किलोमीटर की एप्रोच रोड शामिल. इससे महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी. यह पटना के NH-22 पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले में NH-322 पर स्थित बिदुपुर से जोड़ेगा. पटना और वैशाली के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जैसे उत्तर बिहार के जिलों की पटना से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी.

पुल के रास्ते में राघोपुर दियारा भी आता है. इस इलाके के लोगों को लंबे समय से पटना आने-जाने में परेशानी होती रही है. गंगा की धाराओं से घिरे होने के कारण यहां के लोगों को कई बार नाव या लंबे सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता था. पुल शुरू होने से लोगों को पटना के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

बिहार के 8 जिलों को होगा फायदा

इस पुल की सीधी कनेक्टिविटी पटना और वैशाली जिले से है. इसके अलावा उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों को पटना पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता मिलेगा. इनमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और सहरसा शामिल हैं.

दक्षिण बिहार और झारखंड की ओर से आने वाले वाहन भी पटना शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्सों में एंट्री किए बिना उत्तर बिहार की ओर जा सकेंगे. इससे पटना के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होने और माल ढुलाई आसान होने की उम्मीद है.

VIDEO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) inaugurates Nitish Setu in Vaishali district, Bihar. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/yEUbUh0ivm — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

कितने समय की बचत होगी?

नीतीश सेतु शुरू होने से पटना से वैशाली का सफर करीब 20 से 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. अभी महात्मा गांधी सेतु के रास्ते इस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटा 15 मिनट से डेढ़ घंटे तक लगते हैं.

महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु को क्या राहत मिलेगी?

उत्तर बिहार से पटना आने-जाने वाले वाहनों का बड़ा हिस्सा अभी महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर निर्भर है. ऐसे में नया पुल गंगा पार करने के लिए एक अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध कराएगा.

इससे पुराने पुलों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है. खासकर उत्तर बिहार से आने वाले व्यावसायिक वाहनों को पटना के भीतर से गुजरने की जरूरत कम पड़ेगी. इससे ट्रैफिक जाम और माल ढुलाई में लगने वाला समय घट सकता है.

किस तकनीक से बना पुल है?

नीतीश सेतु के निर्माण पर करीब 4,280 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसे एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेड तकनीक से बनाया गया है. इस तकनीक में केबल की मदद से पुल के ढांचे को सहारा दिया जाता है. परियोजना का निर्माण एलएंडटी और दक्षिण कोरिया की कंपनी देवू के संयुक्त उपक्रम ने किया है.

पुल का निर्माण 2015 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुआ था. अगस्त 2015 में नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी. परियोजना का एक हिस्सा कच्ची दरगाह से राघोपुर तक जून 2025 में ही शुरू कर दिया गया था.

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