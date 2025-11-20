नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों शामिल होंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार गठन होगा. पटना के गांधी मैदान में आज यानी 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश ने बुधवार देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने का भी दावा पेश किया. इस शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे.

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया. जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक और कई बड़े नेता शामिल हुए. पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस समारोह में आम आदमी से लेकर वीआईपी के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है.

पीएम मोदी और अमित शाह शपथ समारोह में होंगे शामिल

इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है.

एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लिया था. इस दौरान उन्होंने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है.

