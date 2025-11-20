FacebookTwitterYoutubeInstagram
नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

भारत

नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों शामिल होंगे.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 20, 2025, 12:09 AM IST

नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार गठन होगा. पटना के गांधी मैदान में आज यानी 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश ने बुधवार देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने का भी दावा पेश किया. इस शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे.

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया. जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक और कई बड़े नेता शामिल हुए. पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस समारोह में आम आदमी से लेकर वीआईपी के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है.

पीएम मोदी और अमित शाह शपथ समारोह में होंगे शामिल

इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है.

एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लिया था. इस दौरान उन्होंने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है.

नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल
अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
10 रुपये की नोटों का ऐसा क्रेज कि बैंक के बाहर दिनभर चलती रहीं लंबी लाइनें, लोग बोले- ये नजारा तो नोटबंदी याद दिला गया
35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा
ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर
क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?
जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा
Aadhaar Update: आधार कार्ड में होने जा रहा ये 3 बड़े बदलाव, UIDAI दिसंबर से कर सकती है लागू
IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
