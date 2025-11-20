Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर खास इंतजाम

Nitish Kumar Oath Ceremony Updates: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में होने वाले इस समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे. अनुमान है कि उनके साथ 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं.

Nitish Kumar Oath Ceremony Updates: बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन बनाने की पूरी तैयारी है.

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले बिहार के पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो इस आयोजन को अभूतपूर्व बना रहा है.

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा?

शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान को चुना गया है, जो अब तक कई बड़े जनांदोलनों और राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है. यह पांचवीं बार होगा जब गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, लेकिन पहली बार देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि (प्रधानमंत्री) यहां उपस्थित होगा.

पीएम मोदी की उपस्थिति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं. एसपीजी, एनएसजी और बिहार पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से गांधी मैदान पहुंचेंगे.

मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज लगभग 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. इस अवसर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नई एनडीए सरकार का औपचारिक गठन होगा. यह समारोह केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय का संदेश देगा.

जुटने वाले NDA के ये नेता

समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, एनडीए के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा रहेगा.

जेपी नड्डा (भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष)

अमित शाह (केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)

केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य

कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल

भाजपा की ओर से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पटना शहर को भगवा झंडे, होर्डिंग और तिरंगा रोशनी से सजाया गया है.

समारोह स्थल पर खास इंतजाम

गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

लगभग एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं.

आयोजन स्थल पर तीन मंच बनाए गए हैं- एक वीवीआईपी (पीएम, राज्यपाल, सीएम) के लिए, दूसरा वीआईपी के लिए, और तीसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए.

प्रधानमंत्री की उपस्थिति के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है.

