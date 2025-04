Waqf Amendment Bill: लोकसभा की कार्यवाही में आज सभी की नजरें वक्फ कानून पर केंद्रित हैं. मंगलवार को केंद्र सरकार ने साफ किया था कि, बुधवार को दोपहर 12 बजे वक्फ बिल को लोकसभा के पटल पर पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और देशभर में इसके समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है. वहीं, जन सुराज पार्टी के संस्थापक और प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक गंभीर आरोप लगाया है.

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को इस बिल के समर्थन में वोट देने के बाद 'दोमुंहा' चरित्र वाला नेता करार दिया. उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों के हितैषी होने का दावा किया, लेकिन वक्फ बिल के पक्ष में खड़ा होकर उन्होंने अपनी असल नीयत को उजागर किया. उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि भाजपा मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानती, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेताओं को इस मुद्दे पर आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि वे गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, जबकि इस बिल के समर्थन से उनका 'दोमुंहा' चरित्र सामने आ रहा है.

प्रशांत किशोर ने इस मामले पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि इस बिल का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो इसका दोष बीजेपी से कहीं ज्यादा नीतीश कुमार पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आश्वासन दिए गए थे, उनसे मुंह मोड़कर इस तरह के कानून बनाना देश के संस्थापक के प्रति विश्वासघात है. उनका मानना है कि वक्फ बिल से एक बड़ा वर्ग, खासकर मुसलमानों का एक तबका, खुद को खतरे में महसूस कर रहा है.

#WATCH | Patna, Bihar: On Waqf Amendment Bill, Jan Suraaj party Founder Prashant Kishor says, "It is unfortunate. I don't see this as against Muslims or against Hindus...If you deviate from the commitments and assurances that our founding fathers gave to different sections of… pic.twitter.com/RL7P2mRKBW