क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

भारत

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

CM Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वह पहली बार 3 मार्च 2000 में सीएम बने थे. लेकिन तब से लेकर अभी तक उनकी संपत्ति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है.

रईश खान

Updated : Dec 31, 2025, 11:50 PM IST

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2025 के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया. कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से 31 दिसंबर (बुधवार) को सीएम और मंत्रियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी साझा की गई. जिसमें बताया गया कि नीतीश कुमार के पास कितनी चल और अचल संपत्ति है. उनके पास कितना कैश और गोल्ड मौजूद है.

घोषित विवरण के अनुसार, नीतीश कुमार के पास की कुल संपत्ति लगभग 1.64 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1.48 करोड़ रुपये की अचल और 16.83 लाख रुपये की चल संपत्ति शामिल है. उनकी अचल संपत्ति में दिल्ली के द्वारका में एक 1000 वर्ग फुट का फ्लैट भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 1.48 करोड़ रुपये है.

केवल 20,552 रुपये कैश

मुख्यमंत्री के पास केवल 20,552 रुपये कैश है. उनके तीन बैंक खातों में कुल 63,766 रुपये जमा हैं. SBI की पटना सचिवालय ब्रांच में 27,217 रुपये एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा मेां 3,358 रुपये और पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड शाखा में कुल 27,191 रुपये जमा हैं.

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वह पहली बार 3 मार्च 2000 में सीएम बने थे. लेकिन तब से लेकर अभी तक उनकी संपत्ति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है. वे अपनी सादगी और कम संपत्ति के लिए जाने जाते हैं. उनके पास कोई महंगी गाड़ी या बड़ा बंगला नहीं है और उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दिल्ली में उनके फ्लैट में है.

11 लाख की कार और गोल्ड

सीएम नीतीश कुमार के पास Ford EcoSport कार है. यह उन्होंने 2015 में खरीदी थी. जिसकी कीमत 11 लाख 31 हजार 753 रुपये बताई गई है. उनके पास 2 लाख 3 हजार रुपये की ज्वेलरी है. जिसमें 2 गोल्ड की अंगूठियां और एक मोती जड़ी चांदी की अंगूठी है.

