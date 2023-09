'हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं' बोर्ड पर अंग्रेजी लिखी देख भड़के नीतीश कुमार, DM की लगाई क्लास

डीएनए हिंदी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हिंदी प्रेम को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. यही वजह है कि वह अंग्रेजी में लिखे गए शब्दों को लेकर कई मौकों पर अफसरों को डांटते नजर आते हैं. ताजा मामला बांका जिले का है. जहां एक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंची सीएम नीतीश बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखे शब्दों से भड़क गए. उन्होंने डीएम को फटकार लगाते हुए अंग्रेजी में लिखे बोर्ड को तुरंत हटाने का निर्देश दिया.

दरअसल, बोर्ड पर अंग्रेजी में 'Digital Library' लिखा था. यह देखकर सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि हिंदी में लिखने में कोई परेशानी है क्या? आप लोग हिंदी का महत्व क्यों खत्म करना चाहते हो. यह हमारी भाषा है. उन्होंने बोर्ड को तुरंत हटाकर हिंदी में लगाने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी से हमें कोई दिक्कत नहीं है.

अंग्रेजी को लेकर भड़क जाते हैं सीएम नीतीश

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें सीएम यह कहते भी नजर आ रहे हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अंग्रेजी में लिखे शब्दों को लेकर नीतीश कुमार अधिकारियों पर भड़के हों. इससे पहले बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन में लगाई गई स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी में लिखा डिस्प्ले हो रहा था. इसको लेकर भी नीतीश ने खड़े होकर आपत्ति जताई थी और उसे तुरंत बंद करने का आग्रह किया था.

#WATCH | Banka: Reportedly after the board of a digital library was found written in English, Bihar CM Nitish Kumar asked the officials to change it.



He said, "You are ending the importance of the Hindi language. It is our language... Change it (board)..."



CM Nitish Kumar… pic.twitter.com/cDKC6uotXJ