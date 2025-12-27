FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

Aaj Ka Rashifal: रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

Homeभारत

भारत

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. नितिन नबीन सबसे आगे हैं और 20 जनवरी तक उनके नाम पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 27, 2025, 07:57 PM IST

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

नितिन नबीन

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य नितिन नबीन इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. संगठनात्मक प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 20 जनवरी तक उनके नाम पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. भाजपा शासित राज्यों में संगठन चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. 

अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर तैयारियां तेज

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत देशभर के भाजपा शासित और संगठनात्मक रूप से चुने गए राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद दिल्ली बुलाया जा सकता है. पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी कर ली जाए. इस बीच, नितिन नबीन का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आया है. बताया जा रहा है कि भाजपा शासित आधे से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं. इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट दाखिल करेंगे. नामांकन का दूसरा सेट भाजपा की नेशनल काउंसिल के सदस्य जमा करेंगे. 

कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा

सूत्रों का कहना है कि नितिन नबीन के नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी होने की संभावना है. चूंकि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार के मैदान में उतरने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नामांकन की जांच के बाद उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है. भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी लक्ष्मण द्वारा प्रक्रिया पूरी होते ही औपचारिक घोषणा की जाएगी. पार्टी नेतृत्व ने सभी मुख्यमंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि नितिन नबीन का कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा. हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव होने के कारण उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

2010 से बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक

45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावित घोषणा को भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. वे 14 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाए गए थे और वर्ष 2010 से बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं.  गौरतलब है कि भाजपा ने वर्ष 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था. उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद वे विस्तार पर पद संभाल रहे थे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement