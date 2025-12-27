भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. नितिन नबीन सबसे आगे हैं और 20 जनवरी तक उनके नाम पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य नितिन नबीन इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. संगठनात्मक प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 20 जनवरी तक उनके नाम पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. भाजपा शासित राज्यों में संगठन चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर तैयारियां तेज

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत देशभर के भाजपा शासित और संगठनात्मक रूप से चुने गए राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद दिल्ली बुलाया जा सकता है. पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी कर ली जाए. इस बीच, नितिन नबीन का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आया है. बताया जा रहा है कि भाजपा शासित आधे से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं. इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट दाखिल करेंगे. नामांकन का दूसरा सेट भाजपा की नेशनल काउंसिल के सदस्य जमा करेंगे.

कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा

सूत्रों का कहना है कि नितिन नबीन के नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी होने की संभावना है. चूंकि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार के मैदान में उतरने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नामांकन की जांच के बाद उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है. भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी लक्ष्मण द्वारा प्रक्रिया पूरी होते ही औपचारिक घोषणा की जाएगी. पार्टी नेतृत्व ने सभी मुख्यमंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि नितिन नबीन का कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा. हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव होने के कारण उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है.

2010 से बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक

45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावित घोषणा को भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. वे 14 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाए गए थे और वर्ष 2010 से बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं. गौरतलब है कि भाजपा ने वर्ष 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था. उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद वे विस्तार पर पद संभाल रहे थे.

