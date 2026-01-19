नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

BJP National President Election: नितिन नबीन के निर्विरोध भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना लगभग तय है. युवा नेतृत्व के जरिए पार्टी संगठनात्मक बदलाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी को नई दिशा देना चाहती है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा बदलाव लगभग तय हो गया है. बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. जैसा माना जा रहा था, इस पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया है, ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग निश्चित माना जा रहा है. 45 वर्ष की उम्र में यह जिम्मेदारी संभालने जा रहे नितिन नबीन भाजपा के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. बताया जा रहा है कि, पार्टी इसे भविष्य की राजनीति, संगठनात्मक मजबूती और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रही है.

नामांकन में दिखा शीर्ष नेतृत्व का भरोसा

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति ने यह साफ संकेत दिया कि नितिन नबीन को शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन प्राप्त है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अगले 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के नेताओं द्वारा समर्थन पत्र जमा किए गए हैं, जिससे नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग औपचारिकता भर रह गया है. पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को किए जाने की संभावना है.

बिहार से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर

नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ. वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और बिहार विधानसभा के चार बार विधायक रहे. राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े नितिन नबीन ने बहुत कम उम्र में सार्वजनिक जीवन में कदम रखा. उन्होंने पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति को अपना पूर्णकालिक क्षेत्र चुना और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करते हुए अपनी पहचान बनाई. निजी जीवन में वे दीपमाला श्रीवास्तव के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके दो बच्चे हैं.

विधायक और जननेता के रूप में मजबूत पकड़

नितिन नबीन ने वर्ष 2006 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की. इसके बाद 2010 से उन्होंने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को अपनी स्थायी राजनीतिक जमीन बना लिया. 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर वे पांच बार विधायक चुने गए. लगातार चुनावी सफलता ने उन्हें न केवल पार्टी के भीतर मजबूत बनाया, बल्कि जनता के बीच भी एक भरोसेमंद जनप्रतिनिधि की छवि दी. उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधे संवाद रखते हैं और जमीनी मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं. विधायक रहते हुए नितिन नबीन को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. उन्होंने सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास और कानून जैसे अहम विभागों में काम किया. उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सख्ती, तेज निर्णय क्षमता और समयबद्ध कार्यशैली की चर्चा रही. हालांकि, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका देने का फैसला किया, तो उन्होंने मंत्री पद छोड़कर संगठनात्मक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी. पार्टी नेतृत्व के लिए यह कदम एक स्पष्ट संदेश था कि नितिन नबीन सत्ता से अधिक संगठन को महत्व देने वाले नेता हैं.

सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा के इतिहास में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आमतौर पर वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के पास रहा है. अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद यह जिम्मेदारी संभाली. ऐसे में 45 वर्षीय नितिन नबीन का इस पद तक पहुंचना पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का संकेत माना जा रहा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा अब युवा नेतृत्व को आगे लाने और उन्हें निर्णायक भूमिका देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. नितिन नबीन का चयन इसी सोच का प्रतीक माना जा रहा है. नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय टीम का पुनर्गठन जल्द किया जा सकता है, जिसमें 55 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. राज्यों से नए और सक्रिय चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है. इस बदलाव का उद्देश्य संगठन को अधिक सक्रिय, चुस्त और चुनावी रूप से प्रभावी बनाना बताया जा रहा है. पार्टी विचारधारा से जुड़े और संघ पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अहम भूमिकाएं मिलने की संभावना है.

2029 लोकसभा चुनाव पर फोकस

भाजपा के इस नेतृत्व परिवर्तन को सीधे तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी संगठन को समय रहते मजबूत करना चाहती है, ताकि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया जा सके. इसके साथ ही केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के कामकाज की समीक्षा और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की भी चर्चा है. कई मंत्री लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे हैं, ऐसे में संगठनात्मक बदलाव के बाद सरकार में भी फेरबदल की जमीन तैयार हो सकती है.

बिहार और अन्य राज्यों के लिए मायने

बिहार से किसी नेता का भाजपा की राष्ट्रीय कमान संभालना राज्य के लिए भी अहम माना जा रहा है. इसे बिहार में पार्टी को और मजबूत करने तथा भविष्य में अपने दम पर सत्ता हासिल करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. साथ ही बंगाल, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में नितिन नबीन के संगठनात्मक अनुभव का लाभ उठाने की योजना भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. कुल मिलाकर, नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन, युवा राजनीति और नई सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में यह बदलाव पार्टी की रणनीति, संगठन और सरकार तीनों स्तरों पर असर डाल सकता है.

