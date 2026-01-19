Nitin Nabin: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

BJP National President: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं. अध्यक्ष पद के लिए केवल उनका नामांकन हुआ, जिसके चलते वे निर्विरोध चुने गए.

भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है. जेपी नड्डा के बाद अब नितिन नबीन पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं. पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के तहत नितिन नबीन निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा किसी और नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया. बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी नामांकन वैध पाए गए हैं. नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान 20 जनवरी 2026 को किया जाएगा.

नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जेपी नड्डा के कार्यकाल के बाद नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. यह चुनाव निर्विरोध हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नाम सामने आया. पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कुल 37 सेट नामांकन पत्र प्राप्त हुए और सभी को वैध घोषित किया गया.

बीजेपी की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया उस समय शुरू की गई, जब 36 में से 30 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो गया.

नितिन नबीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया

यह संख्या पार्टी के संविधान के अनुसार तय न्यूनतम सीमा से अधिक थी. इसके बाद 16 जनवरी 2026 को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की गई और मतदाता सूची प्रकाशित की गई. निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय तय किया गया था. इस दौरान नितिन नबीन के समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए. चूंकि किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, इसलिए नितिन नबीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया.

पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे

नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण को नितिन नबीन के नामांकन पत्र सौंपे. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य नेताओं ने भी समर्थन में नामांकन दाखिल किया. नितिन नबीन को पिछले महीने ही बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उस समय भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल हुए थे. बिहार, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आए समर्थन को पार्टी में उनकी मजबूत स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है.

