45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन को मिली राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी, देखें BJP और अन्य दलों के अध्यक्षों की उम्र का अंतर

नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या है भाजपा की रणनीति? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

भारत

भारत

45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन को मिली राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी, देखें BJP और अन्य दलों के अध्यक्षों की उम्र का अंतर

नितिन नबीन सिर्फ 45 साल में BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं. आइए आज जानते हैं, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की उम्र उनके मुकाबले कितनी ज्यादा है.

राजा राम

Dec 14, 2025, 11:51 PM IST

45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन को मिली राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी, देखें BJP और अन्य दलों के अध्यक्षों की उम्र का अंतर
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार के मंत्री नितिन नबीन (Nitin Nabin) को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. 45 साल की उम्र में नितिन नबीन अब पार्टी के सबसे युवा शीर्ष नेता बन गए हैं. इससे पहले BJP अध्यक्षों की उम्र 49 साल से लेकर 75 साल तक रही है. देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों की उम्र के साथ तुलना करने पर पार्टी नेतृत्व में युवा और बुजुर्ग नेताओं का अंतर भी साफ नजर आता है. नितिन नबीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है. वह फिलहाल बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं और पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं. नबीन की नियुक्ति से पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वह केवल 45 साल के हैं. 

अमित शाह पार्टी के सबसे युवा प्रमुखों में गिने जाते हैं

इतिहास में BJP अध्यक्षों की उम्र पर नजर डालें तो अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे, जबकि लालकृष्ण आडवाणी 58 साल में. मुरली मनोहर जोशी 57 साल में, राजनाथ सिंह 54 और नितिन गडकरी 52 साल में पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचे. वहीं कुशाभाऊ ठाकरे 75 साल की उम्र में पार्टी अध्यक्ष बने थे, जो अब तक के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष रहे. अमित शाह 49 साल में अध्यक्ष बने थे और अभी तक वे पार्टी के सबसे युवा प्रमुखों में गिने जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या है भाजपा की रणनीति? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की उम्र

देश के अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की उम्र की बात करें तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं. समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 52 साल के हैं. NCP के शरद पवार 85 साल के, और नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला 55 साल के हैं. तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी 70 साल की, वहीं BSP की मायावती 69 साल की हैं.  DMK के एम. के. स्टालिन 72 साल के हैं. इस तुलना से स्पष्ट है कि BJP में युवा नेताओं को संगठन में प्रमुख पद देने की नीति है, जबकि अन्य दलों में नेतृत्व ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के पास केंद्रित है. बहरहाल, नितिन नबीन की नियुक्ति पार्टी के भीतर नए ऊर्जा और रणनीति के संकेत भी देती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

