इथेनॉल विवाद पर बोले Nitin Gadkari- '200 करोड़ का है मेरा दिमाग, ईमानदारी से कमाना जानता हूं'

इथेनॉल विवाद पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपये की है. वह ईमानदारी से कमाना जानते हैं. उन्होंने अपने बेटे के बिजनेस के बारे में विस्तार से बात की...

इथेनॉल विवाद पर आजकल राजनीति गरम है. इसी के बीच आलोचकों को करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा, 'मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपये प्रति माह है. मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं नीचे नहीं गिरता.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका काम और प्रयोग किसानों के लिए विचारों और उद्देश्य से प्रेरित हैं, न कि अधिक कमाई की जरूरत से.

नागपुर में एग्रीकोस वेलफेयर सोसाइटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, 'आपको लगता है कि मैं यह सब पैसे के लिए कर रहा हूं? मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूं. मैं कोई दलाल नहीं हूं.' उन्होंने कहा कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को लड़ाने की कला जानते हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन राजनीतिक हित में बदल गया है.

बेटे के बिजनेस के बारे में क्या कहा?

गडकरी ने कहा, 'मेरा भी एक परिवार और घर है. मैं कोई संत नहीं हूं, मैं भी एक राजनेता हूं. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि विदर्भ में 10,000 किसानों की आत्महत्या शर्मनाक है. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं हो जाते.'

गडकरी ने अपने बेटे के बिजनेस के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि वह उसे सिर्फ आइडिया देते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे बेटे का आयात-निर्यात का कारोबार है. उसने हाल ही में ईरान से 800 कंटेनर सेब मंगवाए और यहां से 1,000 कंटेनर केले भेजे.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरा बेटा गोवा से 300 कंटेनर मछली लेकर सर्बिया पहुंचा. उसने ऑस्ट्रेलिया में भी एक कारखाना लगाया है जहां दूध पाउडर बनता है. वह 150 कंटेनर अबू धाबी और दूसरे जगहों पर भेजता है.'

गडकरी ने बताया कि उनका बेटा आईटीसी के साथ मिलकर 26 चावल मिलें भी चलाता है और कहा, 'मुझे पांच लाख टन चावल के आटे की जरूरत है, इसलिए वह मिलें चलाता है और मैं आटा खरीदता हूं.' उन्होंने ऐसे उपक्रमों को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे व्यावसायिक बुद्धि कृषि में मौके पैदा कर सकती है.

