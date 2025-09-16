'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI से भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है. यह आने वाले दिनों में भारत की GDP में बड़ा योगदान दे सकता है। यही नहीं आयोग के सीईओ ने बताया है कि एआई से नौकरियों में खतरा नहीं, बल्कि अवसर देने वाला है. तो चलिए एआई को लेकर नीति आयोग के बयान के बारे में आगे जानते हैं.

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के आने के बाद से सभी के मन में यही चलता है कि इसके आने से नौकरियां खत्म होते जा रही हैं. हालांकि, इसपर नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया है. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, तमाम उद्योगों में एआई को तेजी से अपनाने से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में साल 2035 तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसके अलावा, नीति आयोग के सीईओ ने नौकरियों को लेकर भी अहम जानकारी दी है. सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि एआई के साथ बढ़कर हम न सिर्फ काफा आगे जा सकते हैं. साथ ही, उन्होंने कुछ नई नौकरियों के अवसर को लेकर भी आशंकाएं जताई हैं.

8 फीसदी तक होगा विकास

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाने और इनोवेशन रेट बढ़ाने के लिए एआई का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह निश्चित रूप से भारत को 8 प्रतिशत से ज्यादा की वार्षिक ग्रोथ दे सकता है, जो कि भारत को अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बना देगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी सर्विस में इनोवेशन से टेक्नोलॉजी सर्विस लीडर में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा. इसके अलावा, एआई के कारण वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी.

एआई से मिलेगी नौकरी

नीति आयो के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उद्योगों के लिए तो रोडमैप तैयार हो गया है. इसके बाद, हम सरकार, नौकरियों और स्किल्स के लिए बी रोडमैप तैयार करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि एआई के इस्तेमाल से नौकरी में कई अवसर मिलेंगे और नए तरह की जॉब ऑप्शन दिखेंगे. बस इसके लिए हमारे पास सही स्किल की जरूरत है.

