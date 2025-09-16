Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

Delhi BMW Accident: अस्पताल ले जाने वाले वैन चालक का चौंकाने वाला खुलासा, महिला कार चालक भी गिरफ्तार

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव 

इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर भीषड़ सड़क हादसा, एक दर्जन से अधिक लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत

Surya Grahan Upday: क्या सभी 12 राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? जानें किन उपायों से कम होगा असर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

Homeभारत

भारत

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI से भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है. यह आने वाले दिनों में भारत की GDP में बड़ा योगदान दे सकता है। यही नहीं आयोग के सीईओ ने बताया है कि एआई से नौकरियों में खतरा नहीं, बल्कि अवसर देने वाला है. तो चलिए एआई को लेकर नीति आयोग के बयान के बारे में आगे जानते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 16, 2025, 07:11 AM IST

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के आने के बाद से सभी के मन में यही चलता है कि इसके आने से नौकरियां खत्म होते जा रही हैं. हालांकि, इसपर नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया है. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, तमाम उद्योगों में एआई को तेजी से अपनाने से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में साल 2035 तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसके अलावा, नीति आयोग के सीईओ ने नौकरियों को लेकर भी अहम जानकारी दी है. सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि एआई के साथ बढ़कर हम न सिर्फ काफा आगे जा सकते हैं. साथ ही, उन्होंने कुछ नई नौकरियों के अवसर को लेकर भी आशंकाएं जताई हैं. 

8 फीसदी तक होगा विकास 

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाने और इनोवेशन रेट बढ़ाने के लिए एआई का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह निश्चित रूप से भारत को 8 प्रतिशत से ज्यादा की वार्षिक ग्रोथ दे सकता है, जो कि भारत को अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बना देगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी सर्विस में इनोवेशन से टेक्नोलॉजी सर्विस लीडर में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा. इसके अलावा, एआई के कारण वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी.  

एआई से मिलेगी नौकरी

नीति आयो के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उद्योगों के लिए तो रोडमैप तैयार हो गया है. इसके बाद, हम सरकार, नौकरियों और स्किल्स के लिए बी रोडमैप तैयार करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि एआई के इस्तेमाल से नौकरी में कई अवसर मिलेंगे और नए तरह की जॉब ऑप्शन दिखेंगे. बस इसके लिए हमारे पास सही स्किल की जरूरत है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी
HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल
HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल
वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल
वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल
5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE