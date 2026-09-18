निठारी कांड में बरी, 18 साल जेल काटी... कौन था सुरेंद्र कोली, जिसने हरिद्वार में किया सुसाइड?

नोएडा का निठारी हत्याकांड दिसंबर 2006 में उस समय चर्चा में आया, जब नोएडा के सेक्टर 31 के हाउस D-5 के पीछे एक नाले में मानव कंकाल मिले, जिसके बाद मकान मालिक पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था.

सुरेंद्र कोली बहुचर्चित निठारी कांड सामने आने के बाद चर्चा में आया था.

2006 में कोली और उसके मकान मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया गया था.

निठारी कांड की जांच 2007 में CBI को सौंपी गई थी.

सुरेंद्र कोली को 2025 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.

निठारी हत्याकांड की जांच के केंद्र में रहे सुरेंद्र कोली ने शुक्रवार (18 सितंबर) को उत्तराखंड के हरिद्वार में सुसाइड कर लिया. उसका शव लालमाता मंदिर के सामने एक चाय की दुकान पर लटका हुआ मिला था. निठारी केस में सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद सुरेंद्र कोली हरिद्वार में चाय की दुकान चला रहा था. वह अल्मोड़ा जिले के भीकियासैन के मंगरुखाल गांव का रहने वाला था.

नोएडा का निठारी हत्याकांड दिसंबर 2006 में उस समय चर्चा में आया, जब नोएडा के सेक्टर 31 के हाउस D-5 के पीछे एक नाले में मानव कंकाल मिले. उस दौरान करीब 15 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष और कपड़ों के टुकड़े मिले. इस घर का मालिक कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर था और सुरेंद्र कोली इस घर में नौकर था. शव और कंकाल मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने कोली और पंधेर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में पुलिस बच्चों और लड़कियों के अपहरण, बलात्कार और हत्या की धाराएं लगाई थीं.

2007 में सीबीआई ने शुरू की जांच

इस मामले में जांच की शुरुआत यूपी पुलिस की ओर से शुरू की गई थी, जिसे जनवरी 2007 में सीबीआई को सौंप दिया गया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोली और पंढेर के खिलाफ 16 चार्जशीट दायर की थीं. कोली को निचली अदालत ने कई मामलों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई. इनमें एक मामला 14 साल की रिम्पा हलदर की हत्या से जुड़ा हुआ था.

2014 में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा

फरवरी, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रिम्पा हलधार मामले में मौत की सजा को बरकरार रखा. बाद में उसकी दया याचिका खारिज कर दी गई. 2014 में उसके खिलाफ मौत का वारंट जारी किया गया, लेकिन एक याचिका दायर होने के बाद फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई. जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दया याचिका पर फैसला लेने में हुई देरी का हवाला देते हुए उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया.

इलाहाबाद HC ने कोली को 2023 में कर दिया बरी

सुरेंद्र कोली की कानूनी लड़ाई में एक बड़ा मोड़ अक्टूबर, 2023 में तब आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निठारी से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया. अदालत ने पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया. हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष इस मामले में ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा. इस फैसले ने सीबीआई की ओर से पेश सबूतों पर सवाल उठाए, जिनमें इकबालिया बयान और मानव अवशेषों की बरामदगी शामिल थी. अदालत ने ये भी कहा कि मकान नंबर D-5 के पीछे खुली जगहों से बरामद हुई ये चीजें कोलीं से संबंध स्थापित नहीं कर सकीं.

सुरेंद्र कोली को SC ने 2025 में कर दिया था बरी

सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ितों के परिवारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन चुनौतियों को खारिज कर दिया और अपीलों में शामिल मामलों में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा. सुरेंद्र कोली की आखिरी कानूनी लड़ाई नवंबर 2025 में खत्म हुई. सुप्रीम कोर्ट ने रिम्पा हलधार से जुड़े मामले में उसकी याचिका को स्वीकार किया और सजा को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने माना कि सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि को जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि सबूतों को पहले ही संबंधित मामलो में खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर किसी अन्य मामले में कोली की जरूरत ना हो तो उसे रिहा कर दिया जाए.

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