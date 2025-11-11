Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

हाईटेक सिटी नोएडा के निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में एससी के चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने 2011 के फैसले को पलट दिया और रिहाई का आदेश दिया.

निठारी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुआ. इसमें एससी ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोली पर लगाए गए सभी आरोपों से उसे बरी किया जाता है. इसके साथ ही उसकी उम्र कैद से लेकर सभी सजाओं को रद्द कर दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2011 के पुनर्विचार फैसले को वापस लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील स्वीकार की जाती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरेंद्र कोली को तत्काल रिहा किया जाये.

2006 का निठारी हत्याकांड

यह फैसला निठारी हत्याकांड के बाद आया, जिसने साल 2006 में पूरे देश को दहला दिया था, जब नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल बरामद हुए थे. इस वारदात ने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था. मामले में पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोप लगाया था कि कोली बच्चों और महिलाओं को बहला-फुसलाकर लाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता और फिर हत्या कर शवों को नाले में फेंक देता था. मामला सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की.

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला

कोली पर 13 मामलों में आरोप लगाए गए, जबकि पंढेर का कुछ मामलों में सहआरोपी के रूप में नाम आया। समय के साथ अदालतों ने सुनवाई की और कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन एक मामले में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलटते हुए कहा है कि कोली के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं हैं और जांच में गंभीर खामियां रही हैं. इसलिए न्याय के हित में उसे बरी किया जाता है.

