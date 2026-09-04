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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

निशु आजाद के पिता पर हमले का मामला गरमाया, दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर CJP का प्रदर्शन, जानें क्या रखी मांग

जुलाई माह में जंतर मंतर पर मारपीट के मामले में पॉडकास्ट क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उन्होंने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 04, 2026, 03:05 PM IST

निशु आजाद के पिता पर हमले का मामला गरमाया, दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर CJP का प्रदर्शन, जानें क्या रखी मांग

Credit Image-Social Media

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जुलाई माह में जंतर मंतर पर निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट का मामला एक बार फिर से गरमा गया है. संजय कुमार के साथ मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट में कई खुलासे के बाद शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर प्रदर्शन करने पहुंची. यहां निशु भारद्वाज ने पिता के साथ मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर 307 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. CJP का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तारी करने की मांग उठ गई है. 

सीजेपी के प्रवक्ता से लेकर सांसद चंद्रशेखर और पप्पू यादव भी पहुंचे

निशु आजाद के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ ही सांसद चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव थाने के बाहर पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस से आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ मुकदमें में हत्या का प्रयास और SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ने की मांग की. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने धरना देने के साथ ही दिल्ली पुलिस के डीसीपी से मुलाकात की. 

सीजेपी कार्यकर्ता निशु ने राहुल गांधी से की मदद की मांग

वहीं सीजेपी कार्यकर्ता निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर राहुल गांधी से पिता के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी से मदद की अपील की है. इसके बाद बाद राहुल गांधी ने निशु को मदद का भरोसा दिया है. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा ''निशु, घबराने की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हारे साथ हूं. साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक की आवाज उठाती हो. अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है. दूसरी तरफ, एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है. पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ऐसे अपराधी को आपका और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है? अब भी कार्रवाई होगी या किसी को बचाते रहेंगे? निशु, तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है. हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता. जय भीम. जय संविधान.''

अचानक से क्यों बढ़ा विवाद, अब क्या दी सफाई

ज्यादातर लोगों के मन सवाल है कि आखिर जुलाई में जंतर मंतर पर धरने के बीच मारपीट का विवाद अचानक से अब क्यों बढ़ा. इसकी वजह एक पॉडकास्ट है, जहां निशु के पिता संजय आजाद पर हुए हमले को आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने कबूल किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहा है कि मैंने संजय आजाद पर वार किया. उसने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से उसके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद शुक्रवार को  सीजेपी ने मामले में दर्ज एफआईआर में धाराओं को बढ़ाने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की. वहीं मामले के तूल पकड़ने पर स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया, वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया. पोडकास्ट के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

इन मांगों के साथ प्रदर्शन पर बैठे सीजेपी नेता और सांसद

दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर शुक्रवार को सीजेपी कार्यकर्ता निशु आजाद के साथ प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका पहुंचे. यहां उन्होंने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मुकदमें में हत्या की कोशिश, एससी/एसटी एक्ट की धाराओं को जोड़कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. इन्हीं मांगों के साथ ही सांसद चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव भी थाने पहुंचे. यहां उन्होंने मुकदमें धाराएं बढ़ने के साथ ही आरोपी गिरफ्तार न होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया है. 

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