भारत

CBI-ED के लिए नई आफत! नीरव मोदी ने एक बार फिर फेंका पासा, भारत में प्रत्यर्पण की कोशिशें हो सकती हैं नाकाम

भारत में प्रत्यर्पण की कोशिशों के बीच नीरव मोदी ने एक लीगल अर्जी में दावा किया है कि अगर उसे भारत भेजा गया तो कई एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी, जिससे उन्हें यातना का सामना करना पड़ सकता है. ब्रिटेन की अदालत ने नीरव की इस अपील को स्वीकार भी कर लिया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 19, 2025, 10:42 AM IST

CBI-ED के लिए नई आफत! नीरव मोदी ने एक बार फिर फेंका पासा, भारत में प्रत्यर्पण की कोशिशें हो सकती हैं नाकाम
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को ₹6,498 करोड़ का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशों के बीच एक और कानूनी अड़चन आ गई है. ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने एक बार फिर कानून का सहारा लेते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की राह मुश्किल कर दी है. दरअसल, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में एक नया आवेदन दायर किया है. उसने मांग की है कि उसके प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोला जाए. वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसकी इस अपील को स्वीकार भी कर लिया है.

नीरव मोदी ने भारत प्रत्यार्पण के बीच चली चाल

नीरव मोदी पर PNB से कुल ₹13,578 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. उसने अपनी अर्जी में तर्क दिया है कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे भारतीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ और यातना का सामना करना पड़ सकता है. नीरव मोदी ने अदालत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम भारत लाने की प्रक्रिया को एक बार फिर टाल सकता है.

यह भी पढ़ें: गिरफ्तार हुआ भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी, विदेश भागने की कर रहा था तैयारी, जानिए पूरा मामला

भारत सरकार की रणनीति

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि भारत की तरफ से अदालत को यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि नीरव मोदी के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं होगा. एक अधिकारी ने बताया, "हमारा जवाब स्पष्ट होगा– उन्हें सिर्फ भारतीय कानून के दायरे में मुकदमे का सामना करना होगा और अवैध पूछताछ की कोई आशंका नहीं है."

भारत सरकार इस बात पर भी जोर देगी कि यूके हाई कोर्ट ने 2022 में प्रत्यर्पण आदेश को अंतिम रूप दे दिया था और नीरव मोदी के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प शेष नहीं था, इसलिए उनकी यह नई अर्जी तुरंत खारिज की जानी चाहिए.

