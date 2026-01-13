पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

निपाह वायरस बेहद घातक संक्रमण में से एक है. पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल की दो नर्सों में इसके लक्षण देखने को मिले हैं. इनका इलाज कराया जा रहा है. इसके साथ ही वायरस संक्रमण की जांच की जा रही है.

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो संदिग्ध मरीज मिलने पर दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है. इसकी वजह बेहद घातक निपाह वायरस के लक्षण दो महिलाओं में पाये गये हैं. दोनों महिलाएं एक प्राइवेट अस्पताल नर्स हैं. जानकारी के अनुसार, एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में इन मामलों की पुष्टि हुई है. पश्चिम बंगाल में प्रभावित नर्सों में एक पुरुष और एक महिला नर्स शामिल हैं. दोनों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है.

पश्चिम बंगाल भेजी गई टीम

संक्रमण का पता लगते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्सपर्ट्स की टीम को पश्चिम बंगाल भेज दिया है. यह टीम वायरस को रोकने का प्रयास करेगी. स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से बातचीत कर हालातों का जायजा लिया. वहीं दिल्ली से भेजी गई यह टीम पुणे, चेन्नई, कोलकाता और कल्याणी के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों को मिलाकर बनाई गई है, जो इस वायरस को बढ़ने से रोकने का काम करेगी.

दोनों नर्सों की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, ​पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की जद में आये प्राइवेट अस्पताल के दोनों नर्सों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स कल्याणी भेजे गए थे. यहां शुरुआत जांच में निपाह वायरस की संभावना जताई गई है. वहीं दोनों नर्सों की हालत गंभीर बनी हुई है.

केंद्र सरकार ने लिया एक्शन

केंद्र सरकार के मंत्री ने बताया कि 11 जनवरी को पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के लक्षणों का पता लगते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी. इसके लिए रिस्पॉन्स टीम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई और वन्यजीव विभाग के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. ये टीम वायरस के सोर्स का पता लगाने और इसे फैलने से रोकने में मदद करेंगी. साथ ही इस वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है.

